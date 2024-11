Após enfrentar problemas de saúde e pausar a carreira temporariamente, Nattan revelou os benefícios que a mudança de hábitos trouxe para sua rotina

O cantor Nattan viveu uma mudança marcante em sua vida pessoal e profissional após ser diagnosticado com a bactéria H. pylori no final do ano passado. A infecção levou ao cancelamento de diversos shows e fez com que ele repensasse seus hábitos de forma significativa. Durante entrevista recente à imprensa em um festival, o artista revelou que enfrentar a doença foi um divisor de águas em sua trajetória.

“Eu virei uma nova pessoa”, disse ele, que passou a se exercitar regularmente e a se preocupar mais com sua saúde mental. “Agora, eu bebo de 15 em 15 dias. Antes, eu bebia todo dia. Você acorda melhor. Antes eu acordava e parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Hoje, não, acordo bem, feliz”, celebrou.

Ainda durante o bate-papo, Nattan comentou sobre sua carreira e esclareceu a escolha de ter uma equipe composta por amigos de longa data, em vez de buscar assessores profissionais. “Quando eu comecei a fazer sucesso, as pessoas falavam: ‘A gente precisa colocar um assessor profissional…’. Eu disse, não, eu quero ver meus amigos comigo e vou torná-los profissionais”, explicou o cantor.

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, Nattan contou ao portal LeoDias que estava enfretando um crise de esofagite há alguns meses. O quadro se agravou após ele contrair a bactéria H Pylori, que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, e, consequentemente, causou problemas em suas cordas vocais.

Compra milionária

Após enfrentar problemas de saúde e até uma pausa em sua carreira, Nattan retornou com grande estilo! O cantor de piseiro celebrou suas conquistas recentes com um novo mimo. Em suas redes sociais, ele revelou que comprou um jatinho milionário e impressionou os seguidores ao exibir seu presente.

Em seu perfil no Instagram, Nattanzinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs, anunciou a conquista como um presente e compartilhou fotos posando ao lado de seu novo avião: “Mais um presente dele, e dessa vez que presentão. Deus está sempre surpreendendo. Toda honra e glória a ele”, escreveu o cantor.

Na sequência, Nattan mandou um recado para sua mãe, Rosilenne Santos, em tom de brincadeira: “Alô dona Rosilenne, tu pode ir para onde tu quiser coroa”, ele brincou e mostrou que sua nova aeronave também vai estar disponível para as viagens da família. É válido mencionar também que o avião escolhido pelo cantor se trata de um modelo de luxo.

Nattanzinho adquiriu um Hawker 400XP, um jato executivo de médio porte disponível no mercado a partir de R$ 35 milhões . A aeronave, que pode acomodar até nove passageiros e alcança uma velocidade máxima de 837 km/h, oferece conforto, estilo e praticidade. Agora, o cantor poderá viajar com muito mais sofisticação e comodidade.