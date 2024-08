Nattan celebra compra de jatinho luxuoso por valor milionário: ‘Presentão’

Após enfrentar problemas de saúde e pausa na carreira, Nattan volta com tudo e celebra com a compra de um jatinho milionário; descubra o valor!

Após enfrentar problemas de saúde e até uma pausa em sua carreira, Nattan retornou com grande estilo! Na última terça-feira, 6, o cantor de piseiro celebrou suas conquistas recentes com um novo mimo. Em suas redes sociais, ele revelou que comprou um jatinho milionário e impressionou os seguidores ao exibir seu presente.

Em seu perfil no Instagram, Nattanzinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs, anunciou a conquista como um presente e compartilhou fotos posando ao lado de seu novo avião: “Mais um presente dele, e dessa vez que presentão. Deus está sempre surpreendendo. Toda honra e glória a ele”, escreveu o cantor.

Na sequência, Nattan mandou um recado para sua mãe, Rosilenne Santos, em tom de brincadeira: “Alô dona Rosilenne, tu pode ir pra onde tu quiser coroa”, ele brincou e mostrou que sua nova aeronave também vai estar disponível para as viagens da família. É válido mencionar também que o avião escolhido pelo cantor se trata de um modelo de luxo.

Nattanzinho adquiriu um Hawker 400XP, um jato executivo de médio porte disponível no mercado a partir de R$ 35 milhões . A aeronave, que pode acomodar até nove passageiros e alcança uma velocidade máxima de 837 km/h, oferece conforto, estilo e praticidade. Agora, o cantor poderá viajar com muito mais sofisticação e comodidade.

Nos comentários, Nattan acumulou elogios e parabenizações de amigos e seguidores: “Os cearenses vão dominar o mundo irmão! Deus te abençoe!!! Pra cima”, disse o empresário Kaká Diniz. “Você merece tudo e muito mais”, escreveu Roberta Miranda. “Que Deus te proteja sempre! Parabéns”, disse Israel Novaes. “Merecedor! DEUS Conhece seu coração”, disse Belo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Vale lembrar que, no final do ano passado, Nattanzinho enfrentou um período difícil em sua carreira. Em janeiro deste ano, ele revelou ao portal Leo Dias que estava lidando com uma crise de esofagite há alguns meses. A situação se agravou após contrair a bactéria H. pylori, o que o levou a realizar o uso de medicamentos para refluxo.

Como resultado, os medicamentos afetaram suas cordas vocais e o forçaram a se afastar dos palcos. Após se dedicar ao tratamento com o apoio da família, Nattanzinho conseguiu se recuperar e até celebrou a gravação de um novo DVD com participações de amigos especiais como Ana Castela, Luan Santana, MC Daniel e MC Melody.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Nattan se choca ao ganhar presente luxuoso de Xand Avião:

O cantor Nattan recebeu uma grande surpresa durante um show em Campina Grande, na Paraíba, realizado no início desta semana. Em meio a sua apresentação,Xand Avião subiu no palco e fez questão de presentear o amigo com um objeto caríssimo. O ex-vocalista da banda Aviões do Forró entregou um relógio avaliado em R$1,8 milhão.