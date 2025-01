Médico explica procedimento realizado em Simone Mendes após cirurgia: 'Pode ser evitado'

A cantora sertaneja Simone Mendes atualizou seu estado de saúde após passar por uma cirurgia estética na região das coxas

A cantora Simone Mendes (40) chocou ao revelar na última quinta-feira, 30, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que se submeteu a uma cirurgia plástica nas coxas. A sertaneja confessou que se recupera bem, mas está usando um dreno e uma fralda para ajudar na recuperação . Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Vitor Pagotto, cirurgião plástico, explica o caso da artista.

Simone revelou que fez o procedimento porque deseja harmonizar algumas partes do corpo após perder 30kg. Nas redes sociais, a cantora deu detalhes de sua recuperação: "Estou aqui de boa. Um dia de cada vez. Estou aqui com o meu dreno. O mais legal que estou achando é que estou usando fralda. Tô de fraldinha só para não ficar sem roupa, para ficar cobertinha. Bem legalzinho, agora não faço nenhuma necessidade na fralda porque eu não gosto", afirmou.

O Dr. Vitor Pagotto, cirurgião plástico da Clínica Sartor, explica que depois de uma operação, o corpo tende a ocupar líquidos, por isso pode ser recomendado colocar um dreno, mas esclarece que essa é uma escolha ténica e existem outras alternativas.

"O dreno é recomendado quando o corpo vai produzir muito líquido, mas ele pode ser evitado através de uma técnica chamada pontos de adesão. A minha preferência pessoal é a utilização dos pontos, porque o dreno muitas vezes pode ser desconfortável para paciente", explica.

O cirurgião menciona que o dreno pode ser um pouco desconfortável, por isso prefere uma outra técnica para evitar essa retenção de líquidos: "Um jeito é fazer diversos pontos que são chamados pontos de adesão".

"Quem não faz esses pontos de adesão, muitas vezes usa o dreno para evitar que o líquido se acumule na pessoa. Isso é uma escolha técnica que o cirurgião e a paciente tem em comum. O dreno, ele é importante para evitar que esse líquido acumule e muitas vezes é usado sim nessa cirurgia, apesar de não ser a minha preferência pessoal".

QUAIS OS CUIDADOS?

A cantora revelou que pegou doze dias de folga para se dedicar à sua recuperação e vai descansar por mais um tempo depois do Carnaval. O Dr. Vitor esclarece quais são os cuidados necessários para Simone Mendes se recuperar bem após o procedimento estético.

"No caso da cirurgia plástica das coxas, o que tem que se fazer é evitar um esforço físico com as pernas e esforço físico com a perna é praticamente tudo. Então, evitar de ficar em pé por muito tempo, evitar de andar com passos largos, para ela que é muito ativa tem que evitar de dançar, de pular, de cantar. Então, por isso que ela retirou um tempo especial para recuperar dessa cirurgia", declara.

"Além dessa questão de esforço físico tem que ter um cuidado adicional com a higiene. Manter sempre a região muito arejada, muito limpa, com a cicatriz hidratada, tudo isso para que a cicatriz nesta região fique com uma qualidade satisfatória e que ela não tenha nenhuma complicação como abertura de pontos ou infecção", finaliza o médico ao avaliar caso da cantora Simone Mendes.

