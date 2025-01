Simone Mendes diz estar usando dreno e fralda após cirurgia: 'Um dia de cada vez'

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para atualizar sobre seu estado de saúde após realizar uma cirurgia estética

A cantora sertaneja Simone Mendes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para atualizar sobre seu estado de saúde. A artista se submeteu a uma cirurgia plástica nas coxas com o objetivo de harmonizar algumas partes do corpo após perder 30kg. Nos stories do Instagram, ela contou que está bem, mas usando dreno e fralda.

"Estou aqui de boa. Um dia de cada vez. Estou aqui com o meu dreno. O mais legal que estou achando é que estou usando fralda. Tô de fraldinha só pra não ficar sem roupa, pra ficar cobertinha. Bem legalzinho, agora não faço nenhuma necessidade na fralda porque eu não gosto", iniciou ela.

Que complementou: "Eu prefiro me levantar, no meu esforço, no meu tempo, e fazer minhas necessidades lá [no banheiro]. Agora, na fralda eu não faço”, revelou ela, que adiantou que volta a trabalhar no próximo dia 08.

Por que Simone Mendes fez cirurgia?

Em vídeo compartilhado nesta quinta-feira, 30, a cantora explicou por que decidiu realizar o procedimento. "Eu tinha uma flacidez terrível. Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse", detalhou.

"Tem mais ou menos uns dois anos que eu venho tentando me organizar para fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo, para que fique tudo harmônico", declarou."Peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os 'respiros' que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho".

E completou: "O meu retorno no médico é daqui a uns cinco, seis dias, vamos ver, vamos analisar. Após o meu retorno, eu vou explicar melhor para vocês tudo o que foi feito, mas é só para deixar vocês cientes que eu estou em off, tranquila, por conta da cirurgia que eu fiz. Ela foi até bem grande, eu estou de repouso, estou bem, só com saudade do marido, porque ele ficou em São Paulo. Está tudo bem. Estou na recuperação", disse.

