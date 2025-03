Médico explica diagnóstico de Taís Araújo após saída de reality: 'Complicações'

Taís Araújo foi internada em janeiro do ano passado e recebeu diagnóstico preocupado

Taís Araujo (46) ficou de fora dos três primeiros episódios da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, em janeiro de 2024, após apresentar uma crise de dores na coluna. Com o alerta, ela deixou os bastidores do reality show de mascarados e procurou ajuda médica no dia 8 de janeiro.

A atriz foi internada no Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo, e submetida a um procedimento minimamente invasivo após diagnóstico de hérnia de disco lombar aguda. A alta só ocorreu no dia 11, e ela terminou a leva de episódios da atração que ainda era apresentada por Ivete Sangalo (52).

CARAS Brasil conversa com Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, para entender como era a situação da artista. De acordo com o especialista, o quadro não era grave, mas necessitava de cuidados urgentes para evitar complicações.

"Na grande maioria dos casos a hérnia de disco não é grave. É uma patologia que costuma evoluir muito bem e ser completamente resolvida sem cirurgia. Entretanto, na minoria das pessoas pode ser grave, especialmente se houver compressão significativa dos nervos ou da medula espinhal. Embora muitas pessoas tenham hérnias sem apresentar sintomas, a condição torna-se preocupante quando afeta a qualidade de vida ou causa complicações neurológicas", explica.

Porceban ressalta que as dores, como no caso da atriz que estará no remake de Vale Tudo, são sinal de alerta para procurar um médico. A atriz tomou a atitude de buscar ajuda após sentir fortes dores na região da coluna, o que a impossibilitou de continuar gravando o reality da Globo.

"Especialmente em situações em que as dores pioram com o tempo ou se surgirem sinais como fraqueza muscular intensa, dificuldade para andar ou perda de controle da bexiga ou intestino – esses são indícios de que a situação requer avaliação imediata e, talvez, cirurgia", destaca.

