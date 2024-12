Médico explica diagnóstico de Paulo Miklos: 'Manifestação intensa'

Paulo Miklos está internado na UTI com quadro de gastroenterite

Paulo Miklos (65) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele sofreu uma crise de gastroenterite nesta quarta-feira, 11, e foi levado para receber atendimento médico. O ex-vocalista do grupo Titãs acabou ficando no local para melhor ser observado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Lucio Lucas, Cirurgião do Aparelho Digestivo Hospital Sirio-Libanes em Brasília, explica que a inflamação ou infecção afeta diretamente a mucosa, membranas responsáveis por revestir o tubo digestivo. Quando afetadas, podem provocar reações adversas no paciente.

"O termo gastroenterite nada mais é do que a inflamação do estômago, intestino delgado e intestino grosso em conjunto ou separado. Quando é separado [só o estômago] a gente chama de gastrite, já quando é só intestino delgado a gente chama de enterite e quando é o intestino grosso a gente chama de colite, mas gastroenterite normalmente se refere à inflamação dos três alguns e mais ou menos intensidade que os outros", explica.

O fato de Miklos ter sido levado à UTI intrigou muita gente por se tratar de um problema gástrico. O especialista afirma que isso ocorre em caso de infecção bacteriana na corrente sanguínea, provocada por quebra da barreira protetora do intestino.

"O intestino é um órgão que está preparado para receber alimentos que contém bactéria e no próprio intestino também contém bactéria. Eventualmente quando você tem inflamações, essas inflamações podem fazer com que essa barreira protetora que existe não funcione de maneira adequada, fazendo com que alguma bactéria do órgão possa cair na corrente sanguínea. Então uma das complicações da gastroenterite, se ela for muito intensa e se a infecção for muito importante, uma das complicações é septicemia por infecção bacteriana na corrente sanguínea por quebra dessa barreira", diz.

"Uma outra situação que leva também o paciente lentamente a ir para o UTI é o quadro de desidratação, então é muito comum nos alimentos que contêm algum tipo de toxina, principalmente os alimentos já mais estragados, que você tem proliferação bacteriana ou proliferação de fungos e essas bactérias de fungos produzem as toxinas que são extremamente irritantes e o paciente evolui com diarreias incapacitantes que leva a uma desidratação grave, e essa desidratação também pode levar o paciente para UTI com necessidade às vezes até de hemodiálise por falência renal e uma série de outras situações, então a gastroenterite ela pode ter desde manifestações leves até manifestações bem mais intensas", complementa.

Causas da gastroenterite

De acordo com Lucas, a infecção pode ter causas inflamatórias, alimentares, virais e bacterianas."As causas inflamatórias mais comuns e que eventualmente são mais conhecidas pela população são representadas principalmente pela doença de Crohn e pela retocolite ulcerativa, ou eventualmente o que se chama ainda hoje por aí de colites de causa funcionais, como Cólon Irritável... As de causas alimentares são as irritações causadas principalmente por tipos de alimento, então, por exemplo, pacientes que têm tolerância lactose e intolerância glúten e fazem uso desse alimento e acabam tendo um quadro de cólica, inflamação intestinal e eventualmente diarréia", fala.

"As causas virais e bacterianas são as causas infecciosas, tanto vírus quanto bactérias e eventualmente menos comum fungos podem levar a quadro de diarreia e inflamação intestinal. Existem origens diferentes, para o mesmo aspecto inflamatório que em última análise leva a cólicas, formação de gases e principalmente diarreia, podendo ou não estar associada a vômitos", complementa.

Tratamento

De acordo com o médico, o tratamento é dividido em duas partes e a segunda parte é subdividida. Ele explica que não é possível fazer uso do soro via oral no paciente com quadro de gastroenterite, já que reações são esperadas.

"A primeira parte é a parte de suporte. Se o paciente está com dor, está com diarreia, está perdendo muito líquido, você precisa tratar a dor e eventualmente hidratá-lo com soro e não adianta fazer viral porque o intestino está inflamado, vai absorver mal e o paciente, eventualmente, pode inclusive estar vomitando e ele não consegue adquirir o mesmo volume de líquido que ele está perdendo. Então precisa de medida de suporte para dor e para reidratação", afirma.

