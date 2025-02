Médica alerta sobre fobia de Diego Hypolito, do BBB 25: 'Muito apavorante'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Braile explica outros sintomas da claustrofobia que atinge Diego Hypolito, do BBB 25

Confinado no BBB 25, o ginasta olímpico Diego Hypolito(38) falou sobre sua claustrofobia, desenvolvida após ser internado em uma clínica psiquiátrica por um quadro de depressão. A fobia pode trazer diversos sintomas, como a taquicardia, e sensações de desespero durante as crises.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica que, além da taquicardia, outros sintomas podem surgir para pacientes que sofrem com a fobia, como Diego Hypolito, em uma crise . "Quem está nessa situação não acredita que passará, tem literalmente uma sensação de morte iminente. Minutos em um surto de claustrofobia equivalem a muitas horas de desespero."

"[Também sofrem com] sensação de pouco ar para respirar, não vê uma fácil saída. É uma condição muito apavorante para quem tem esse distúrbio", completa a especialista. "Uma crise de claustrofobia, pânico ou ansiedade generalizada felizmente são autolimitadas. É bom esclarecer que em dez ou 20 minutos o próprio corpo, por si, já se estabiliza."

Braile acrescenta ao dizer que, apesar do controle corporal em meio às crises, existem tratamentos que podem ajudar a se livrar da fobia. "Com tratamentos psiquiátricos, psicológicos, terapias específicas e, às vezes, até mesmo tratamento medicamentoso o indivíduo consegue se livrar desse mal, ou ao menos controlar e conviver com isso."

O QUE É A CLAUSTROFOBIA?

Durante uma conversa com os colegas de confinamento do BBB 25, Diego Hypolito explicou que desenvolveu claustrofobia após precisar ficar internado em uma clínica psiquiatra depois que foi diagnosticado com depressão. Considerado comum, o transtorno atinge cerca de 25% da população mundial.

"A claustrofobia é um tipo de alteração psíquica da classe da ansiedade e síndrome do pânico. O que muda é que os sintomas dessa ansiedade generalizada tem um gatilho com locais fechados, em que a pessoa se sente 'acuada' sem confições de saída ou fuga", explica Braile.

