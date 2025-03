A influencer Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica, que ajudou a acelerar o seu processo de emagrecimento, e perdeu cerca de 80kg

A influencer Jojo Todynho, de 28 anos, que perdeu cerca de 80kg , tem compartilhado a sua evolução física nos últimos anos. Durante este tempo, a famosa treinou pesado e se submeteu a uma cirurgia bariátrica, que acelerou o processo de emagrecimento. Após fazer alguns procedimentos estéticos, agora a estudante de Direito conta que está impedida de realizar exercícios físicos .

“Gente que dia, hein. Fiz cabelo, reunião, resolvi coisas da faculdade. Estou triste, chateada porque eu vou ter que aguardar a avaliação do médico pra ver se ele vai me liberar. Estou com essa esperança aí. Doida pra fazer minhas coisas. Estou me sentindo procrastinada sem treino. Pelo menos [exercícios para] superior, levantar meu braço pra dar uma subida, tá ótimo”, desabafou ela, que recentemente passou por uma cirurgia plástica nas pernas.

Jojo detalha alimentação após passar por cirurgia bariátrica

Esta semana a cantora Jojo Todynho, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2023, deu detalhes sobre a sua dieta. Apesar da mudança em seu cardápio, Jojo revelou que não possui uma lista de comidas restritas.

"Estou liberadíssima para comer de tudo, mas claro, com moderação", declarou em entrevista ao LeoDias TV.

A influencer detalhou como tem sido sua alimentação desde que realizou a bariátrica, há quase dois anos. "Muito pouquinho. Uma colher de arroz, uma de feijão… [Sabe] aquela coisa que a nutricionista passava e a gente sempre colocava uma colherzinha a mais? Não tem como, é uma colher mesmo", contou.

E ainda explicou que sua fome diminuiu bastante nos primeiros meses após a cirurgia bariátrica. "Depois comecei a sentir fome absurda, sinto muita fome, mas não consigo comer muito", declarou a artista, por fim.

Leia também: Jojo Todynho revela o motivo por trás de sua saída de escola de samba no RJ