Médico avalia atitude de MC Daniel após o Carnaval envolvendo o filho recém-nascido

Depois da agenda intensa de Carnaval, MC Daniel tomou uma decisão antes de se reencontrar com o filho Rás, um recém-nascido

O cantor MC Daniel (26) mostrou aos seguidores sua preparação para ver a família após o Carnaval. Desde o início de sua agenda na folia, ele evitou contato com o primogênito, Rás, e a noiva, Lorena Maria, para evitar a transmissão de possíveis doenças ao bebê, nascido no dia 18 de fevereiro. Agora, o cantor realizou uma bateria de exames para o reencontro. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato, avalia a decisão do artista.

Durante o Carnaval, o funkeiro iniciou sua agenda de apresentações no Bloco do Fafá, a segunda edição do seu trio elétrico na zona oeste de São Paulo. Ele também marcou presença no Carnaval de Santa Catarina. Como o filho de MC Daniel ainda é recém-nascido, ou seja, não completou 28 dias de vida, ele optou por realizar a bateria de exames para evitar levar alguma doença para o pequeno.

Segundo o Dr. Miguel Liberato, a iniciativa do artista reforça um alerta importante sobre os riscos de expor recém-nascidos a possíveis contaminações, pois o Carnaval favorece a disseminação de vírus e bactérias devido às grandes aglomerações. “Eventos lotados facilitam a transmissão de gripes, resfriados e outras infecções, que podem ser perigosas para os bebês”, explica o médico.

Além das doenças respiratórias, há o risco de viroses gastrointestinais. “O contato com superfícies contaminadas e alimentos compartilhados pode espalhar infecções que, para recém-nascidos, representam um perigo ainda maior”, destaca ele.

O pediatra avalia que outro fator preocupante é o período de incubação das doenças. Muitas infecções só apresentam sintomas dias após o contágio, o que significa que alguém pode estar com algum vírus ou bactéria sem saber e transmitir ao bebê.

“Esse é um dos maiores riscos: a pessoa se sente bem, mas ainda pode estar carregando um agente infeccioso”, alerta o Dr. Miguel que também reforça a importância dos cuidados com a imunidade dos recém-nascidos.

“O sistema imunológico dos bebês ainda está em desenvolvimento, tornando-os mais vulneráveis a infecções que, em adultos, podem parecer leves, mas para eles podem ser mais graves. Diante desses fatores, a recomendação é evitar visitas a recém-nascidos logo após o Carnaval, mas, caso precise, o ideal é garantir a ausência de sintomas, fazer higiene correta das mãos, se possível, o uso de máscaras de proteção e, em alguns casos mais reservados, realizar exames para garantir a segurança do bebê", finaliza o endocrinologista pediátrico Dr. Miguel Liberato ao analisar a decisão do cantor MC Daniel .

