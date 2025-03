A influencer e ex-BBB Juliette tranquiliza os fãs após contar nesta sexta-feira, 7, que foi internada às pressas por conta de uma virose

Neste sábado, 8, a influencer e ex-BBBJuliette publicou um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, para atualizar o seu estado de saúde após ser internada às pressas com virose durante o carnaval.

"Acordei boa, zerada, graças a Deus, obrigada, senhor, obrigada, meu pai", disse. E exclamou: "Bora reagir".

O que aconteceu?

Nesta sexta-feira, 7, Juliette contou que precisou ser levada às pressas ao hospital pelo noivo, Kaique Cerveny. Já em casa, ela informou que foi medicada e estava se recuperando.

"Ontem, passei muito mal. Vomitei muito, diarreia, dor no peito, nas costas, muito forte. A pressão abaixou, não conseguia nem respirar, suando frio, uma dor... Kaique e Naia me levaram carregada para o hospital. Cheguei lá, fiz exames, tomei remédio, soro, fiz todos os exames. Aí me liberaram, estou tomando remédio em casa", explicou.

Juliette curtiu a folia de carnaval 2025 em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e confessou que não sabe o que causou o mal-estar.

"Nunca tinha tido... Não sei se virose, bactéria ou infecção, nunca tive um episódio tão forte como esse, muito. Dizem que muita gente está com isso", completou.

