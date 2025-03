Como o sal pode ser vilão em pacientes com o diagnóstico como o de Malvino Salvador

Malvino Salvador já relatou mudança do estilo de vida após diagnóstico cada vez mais comum entre os brasileiros

Em 2020 Malvino Salvador (49) declarou que se exercita desde quando era criança, decisão tomada após um diagnóstico de asma. Anos depois, no entanto, ele teve outro problema: a pressão alta. Ele mudou continuou com seu estilo de vida saudável e passou a praticar mais esportes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, explica como o sal pode ser um vilão para a saúde de quem tem hipertensão arterial. De acordo com a especialista, se consumido em excesso, o corpo pode responder de uma maneira negativa.

"O sal em excesso provoca retenção de líquidos no organismo, o que aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, eleva a pressão arterial. Além disso, o excesso de sódio pode alterar a função dos vasos sanguíneos, contribuindo para o aumento da pressão arterial. A redução da ingestão de sódio tem um efeito direto na diminuição da pressão, especialmente em pessoas sensíveis ao sal", conta.

A médica ressalta que além de diminuir o consumo de sal, pessoas com pressão alta devem mudar o estilo de vida e evitar e, se caso for fumante, deve eliminar de uma vez por todas o cigarro. Isso porque o produto é um dos maiores vilões do diagnóstico e pode resultar em problemas cardiovasculares. Veja a lista:

Dieta saudável: adotar a dieta DASH, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, e reduzir o consumo de sal, alimentos processados e gorduras saturadas,

Redução do sódio: Consumir menos de 5 g de sal por dia (aproximadamente uma colher de chá);

Prática de atividade física: Pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana;

Controle do peso: Manter um peso saudável;

Cessar o tabagismo: O cigarro agrava o risco cardiovascular;

Moderação no consumo de álcool;

Controle do estresse;

Medicamentos anti-hipertensivos.

