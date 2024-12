Maíra Cardi deve temer não conseguir amamentar após cirurgia? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica caso de Maíra Cardi. Grávida, ela teme não poder amamentar após cirurgia nas mamas

Maíra Cardi (41) fez um desabafo recentemente, por meio das redes sociais. Grávida pela terceira vez, a influenciadora digital, ex-BBB e coach de emagrecimento confessou ter medo de não poder amamentar o filho que está esperando com o coach financeiro Thiago Nigro (34). Ela ainda explicou por que está tão preocupada com a situação. De acordo com a famosa, depois do nascimento do primeiro filho, Lucas (23), ela colocou silicone, o que não prejudicou na amamentação de Sophia (6), sua segunda herdeira. No entanto, decidiu fazer uma nova cirurgia após o nascimento da pequena para corrigir a flacidez nos seios, o que acabou também diminuindo a aréola.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que de forma geral, a mamoplastia e a mastopexia podem, sim, interferir na capacidade de amamentar. “Isso ocorre porque, dependendo da técnica utilizada, a arquitetura interna da mama pode ser alterada. Durante a cirurgia, algumas glândulas mamárias, ductos de leite ou nervos sensoriais podem ser seccionados ou reposicionados. Se esses ductos forem interrompidos, o caminho do leite até o mamilo pode ser afetado, dificultando ou, em alguns casos, impedindo a amamentação”, diz.

Outro ponto importante, segundo o especialista, é a redução de aréola, procedimento que visa diminuir o diâmetro dessa região. “No entanto, durante a gravidez, as mamas sofrem modificações naturais, como aumento de volume e distensão das aréolas. Para mulheres que realizaram a redução de aréola, isso pode trazer desconforto, dor e uma sensação de tensão no local, já que o tecido cicatrizado e reposicionado é menos elástico e, portanto, menos preparado para se adaptar ao aumento de volume”, destaca.

“Além da dor, há a possibilidade de alterações estéticas, como deformidades nas aréolas, que podem ficar assimétricas ou apresentar irregularidades em sua borda. Isso se dá porque a pele ao redor da aréola precisa se expandir durante a gestação, e a cicatriz resultante da cirurgia pode limitar essa expansão de forma homogênea”, completa.

Para mulheres que desejam engravidar após uma mamoplastia ou mastopexia, Biancardi ressalta que o ideal é que conversem previamente com o cirurgião plástico. “Ele poderá explicar os riscos e as possibilidades de preservação da capacidade de amamentar, além de orientar sobre o melhor momento para realizar esse tipo de intervenção. A experiência clínica mostra que, embora algumas mulheres consigam amamentar após a cirurgia, outras podem ter mais dificuldades”, aponta.

“No caso de Mayra Cardi, a exposição pública de sua experiência pode contribuir para o debate sobre as implicações estéticas e funcionais das cirurgias de mama. Sua jornada ilustra a importância de um acompanhamento médico especializado antes, durante e após o procedimento, especialmente para quem planeja engravidar futuramente”, reforça o cirurgião plástico.

Assim, fica o alerta: “Antes de optar por uma mamoplastia ou mastopexia, é essencial considerar planos de maternidade futuros e conversar com o cirurgião plástico sobre todas as possibilidades. Essa abordagem garante decisões mais conscientes e alinhadas com as expectativas de cada mulher”.

DESABAFO DE MAÍRA

"Quando eu tenho filho, pareço uma vaca de tanto leite que dou. Tenho foto até. Na época da gravidez da Sophia, meu peito era pequeno e ficou enorme. Depois que tive ela, meu peito foi parar no joelho porque ela mamou tudo que tinha", contou ela, lembrando que fez a cirurgia porque na época não imaginava que teria outro filho. "Fui fazer a reforma e eu tinha certeza absoluta que eu nunca mais ia ter filho e eu pedi para o médico socar 400 ml em cada peito e ainda diminuiu minha aréola. Quando você vai dar de mamar, a aréola vai alargando, vai ficando escura e o bico vai ficando grande", disse Maíra.

“Mas, agora, com a nova gravidez, Maíra reconheceu estar apreensiva de que o procedimento a impeça de amamentar o bebê. "Aí eu diminuí tudo e ficou uma gracinha de peito, mas para quê? Porque a gracinha de peito não serve para nada, mas como achei que não ia ter filhos, deixei meu peito bonitinho porque era para ver só", explicou a influenciadora.

Leia também:Laéllyo Mesquita sofre hemorragia após plástica e médico alerta: ‘Riscos não podem ser ignorados’