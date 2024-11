Klebber Toledo surge ao lado de Camila Queiroz após alta hospitalar

O ator Klebber Toledo, que precisou ser internado nos últimos dias, recebeu alta hospitalar e está em casa com a esposa, Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 20, para atualizar o público a respeito do quadro de saúde do marido, o ator Klebber Toledo. Nos últimos dias, o artista precisou ser internado para tratar um problema no ligamento do braço esquerdo.

Por meio de seus stories no Instagram, Camila publicou uma foto ao lado do companheiro, que segue com uma tipoia no braço, e contou que ele já recebeu alta hospitalar. "Neném está bem, já está em casa", escreveu ela na legenda do clique.

A notícia da internação foi revelada pelo ator na terça-feira, 19, quando compartilhou um registro na cama de uma unidade de saúde com o braço imobilizado. Na ocasião, ele não contou detalhes do que aconteceu e fez somente uma reflexão sobre o passar do tempo.

"Tempo, uma invenção ou uma realidade? Tempo mental, tempo físico, tempo espiritual. São muitos tempos dentro de um universo com seu próprio tempo. Movimento. O tempo sempre mostra que é o seu próprio dono. O tempo sempre mostra que o tempo não existe sem evolução. O tempo é a invenção que as coisas criam para ter começo, meio e fim. O tempo não tem tempo, nós e tudo a nossa volta sim", iniciou Klebber Toledo.

"Hoje tento tomar o meu tempo, tento entender como ter mais tempo, como ser feliz com tão pouco tempo, como ser melhor o tempo todo, como não perder tempo… e na ansiedade de tanto viver o meu tempo mental aqui e agora, sinto que às vezes deixo de olhar o tempo de todos e de tudo a minha volta. Quando seu tempo pedir para você parar, não deixe a sua visão de mundo impedir que você viva o tempo que o seu corpo precisa, quem sabe com respeito vamos coexistir melhor com o tempo dos muitos dentro de nós e de cada coisa ao nosso redor… Nada vai ser para sempre, o tempo é uma invenção nossa", completou o famoso.

Klebber Toledo e Camila Queiroz - Reprodução / Instagram

Klebber Toledo reflete sobre paternidade

Para Klebber Toledo a amizade deve ser tão valorizada quanto a família e estar presente nos laços familiares. Em entrevista recente à CARAS Brasil, o ator, que faz parte do elenco de dublagem de Transformers: O Início, diz que o tema, bastante abordado no filme, está presente em seus pensamentos sobre a paternidade; confira o bate-papo completo!

