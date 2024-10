Camila Queiroz revela atitude das avós durante cerimônia de casamento: 'Me emocionei muito'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Camila Queiroz revisita suas capas da Revista CARAS dos últimos anos e abre o coração ao falar de casamento e família

Casada desde 2018 com o ator Klebber Toledo (38), Camila Queiroz (31) não esconde de ninguém que é uma apaixonada por sua família. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra momentos marcantes de sua cerimônia de casamento e se derrete ao relembrar atitude de suas avós que marcou o evento: "Me emocionei muito".

Na festa de casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo, as avós do casal ficaram responsáveis por levar as alianças. A atriz relembra que esse sempre foi um desejo dela, pois se inspira muito nelas e reforça que elas são figuras muito importantes para sua família.

"Desde que eu conheci o Klebber, eu comentava muito com ele que, quando a gente fosse casar, eu queria que as avós levassem as alianças. Nós temos três avós, duas minhas e uma dele. As três tiveram casamentos muito bem-sucedidos. Elas amaram, foram amadas e criaram famílias unidas e que se amam e elas são os pilares das nossas famílias, tanto do meu lado, quanto do lado dele", confessa.

"Eu me vejo muito nessas mulheres, eu me inspiro muito nessas mulheres. Elas têm muita garra, sabe? Da minha parte, as minhas duas avós vieram da roça. Então, são mulheres que ralaram muito para criar seus filhos e para unir a família. Eu me inspirava muito nelas na formação da família, nos valores e na essência", complementa.

Camila Queiroz revela que se emocionou bastante quando as avós abençoaram e levaram as alianças durante sua cerimônia de casamento. A modelo também aproveita para esclarecer que as três escolherem a mesma cor e modelo de vestido e isso não foi uma imposição sua.

"Cada uma tem uma religião diferente e cada uma abençoou a aliança de acordo com a sua religião. Uma coisa que foi muito engraçada que eu mandei fazer os vestidos delas, né? E elas foram juntas para o ateliê da Letícia e escolherem os vestidos e coincidentemente as três quiseram o mesmo vestido. Então, aquela foto das três entrando com aliança, não foi porque eu obriguei que elas usassem o mesmo vestido, elas quiseram o mesmo vestido, eu achei que ficou bonito assim", declara.

A atriz confessa que não conseguiu conter as lágrimas quando viu as avós entrando na cerimônia de casamento: "Então, eu me emocionei muito quando elas entraram. Eu chorava. Até então, eu estava segurando a minha onda, eu estava bem tranquilinha ali, mas quando eu vi elas entrando, acabou comigo. Elas abençoaram. Elas amaram, ficaram muito empolgadas", finaliza.

