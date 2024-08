Kira, do Band Kids, faz desabafo após deixar clínica de reabilitação

Renata Sayuri, que interpretou a Kira no Band Kids, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após deixar a clínica de reabilitação

A atriz e apresentadora Renata Sayuri, que interpretou a Kira no Band Kids (2000-2001), usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após deixar a clínica de reabilitação. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista falou sobre a repercussão de sua última internação e explicou que decidiu abordar o assunto como forma de ajudar outras pessoas.

"Recentemente, eu tive uma internação. Não foi a primeira. Tenho transtorno bipolar. Faço tratamento há 20 anos. A última internação, por acaso, saiu na imprensa. Não estou lutando contra uma doença ou um vício. Convivo com uma doença psiquiátrica há 20 anos", iniciou.

A artista também disse que compreende o interesse das pessoas no assunto. “Hoje em dia existe tratamento que não existia antigamente. Eu acho que é plausível que as pessoas sintam um pouco de curiosidade a respeito do ambiente psiquiátrico, porque nós vemos e conhecemos histórico de lugares terríveis, temos a história de Barbacena, que é a mais famosa delas no Brasil”, pontuou ela, referindo-se ao manicônio fundado em 1903. Estima-se que 60 mil pessoas morreram na instituição psiquiátrica.

“Tanto quem tem doenças mentais, psiquiátricas, como quem é adicto, tem direito e também pode procurar ajuda, não precisa se sentir com medo, de forma alguma, de procurar o tratamento para os seus diagnósticos. Eu acho que a gente vive um momento diferente e melhor do que já foi”, completou ela.

Diagnóstico

Em seguida, ela contou que, há 20 anos, ao receber o diagnóstico, procurou uma terapeuta psicanalista e questionou como deveria se comportar na sociedade. "Com a experiência dela, ela achou que era melhor não. Não que eu devesse esconder, mas não aconselhou que eu colocasse o assunto de forma aberta", detalhou.

E continuou: "Ela tinha razão. Há 20 anos, havia pessoas usando a doença como maneira de segregar as pessoas. Hoje, quando falo a respeito disso, não tenho mais o pavor ou o medo terrível de segregação, de preconceito, de ficar sem trabalho, sem amigos, de ficar à parte na sociedade".

"A internação, às vezes, é necessária. Há hospitais preparados para o acolhimento humanizado. Encontrarão profissionais preparados para acolher adictos, como também quem tem problemas psiquiátricos, como eu", enfatizou a atriz.

Carreira

Renata Sayuri estreou na TV em 1997, como assistente de palco na primeira fase do programa Fantasia (1997-2000), do SBT. Depois, conquistou o público como Kira, personagem que anunciava animes no Band Kids.

Ela também esteve no elenco de novelas como Pequena Travessa (SBT, 2002) e Revelação (SBT, 2008). E fez participações no Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007) e em Malhação (1995-2020). Seu último trabalho como atriz foi no filme Deixe-me Viver (2016). Com informações do portal Notícias da TV.