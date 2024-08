Juliana Knust desabafa sobre crises de ansiedade e revela sintomas: 'Momentos delicados'

Em exclusiva à CARAS Brasil, Juliana Knust fala sobre sua experiência com a ansiedade, transtorno que afeta milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo

Juliana Knust revelou que faz parte do grupo de milhares de brasileiros que sofre com crises de ansiedade. Segundo a artista, a instabilidade da carreira pode ser uma das justificativas para o problema de saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista Sandro Correa explicou como lidar com os sintomas revelados pela atriz, como insônia e batimento cardíaco acelerados.

"Desde muito nova sofro com essa tal ansiedade. Acho que muito por conta da profissão que escolhi pra minha vida. Uma profissão muito instável, feita de altos e baixos e muitas incertezas. Sempre uma preocupação com o que vem depois.Ansiedade me traz insônia, batimento cardíaco acelerado e inquietação. Com um turbilhão de pensamentos, o nervosismo chega, a boca fica seca", revelou a atriz em exclusividade à CARAS.

A artista seguiu falando sobre sua experiência, detalhando que apenas com o amadurecimento conseguiu lidar melhor com as crises. "Acho que, com o passar dos anos e a maturidade, a gente vai melhorando as nossa perspectivas. Entendendo melhor o processo. Mas, ainda assim, ainda passo por momentos delicados".

O psiquiatra Sandro Correa explica que os sentimentos trazidos em meio a ansiedade são comuns em qualquer ser humano, no entanto, o exagero deles podem levar a crises sérias e que devem ser tratadas com atenção. "Esse transtorno é uma emoção completamente natural no ser humano, aquele sentimento de medo, dúvida ou expectativa que todos têm, é um alerta que a nossa mente dá para nos preparar para algum tipo de situação mesmo que a gente não se adapte a ela".

"Mas muitas vezes a gente tem essa emoção, a ansiedade exacerbada, o que acaba deixando de ser algo normal, fisiológico, para ser algo patológico, virando um transtorno de ansiedade que é caracterizado por preocupações excessivas, expectativas e pensamentos acelerados e negativos. Isso também pode causar sintomas físicos, além de emocionais como muita angústia, medo, agonia e sofrimento", diz.

O médico completa detalhando que após o diagnóstico, o tratamento para ansiedade requer cuidados com medicamentos, mas também pode ser complementado com outras alternativas: "O tratamento vai envolver, na maioria das vezes, medicação antidepressiva para controlar essa ansiedade, além de muita técnica, muito tratamento que não é medicamentoso, como terapia, atividade física, boa alimentação e bom sono".