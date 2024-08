Isis Valverde atualiza quadro de saúde do filho após cirurgia nas amígdalas

Aos cinco anos de idade, o filho de Isis Valverde e André Resende, Rael, realizou uma cirurgia nas amígdalas. Saiba como está o pequeno

Na última semana, Isis Valverde compartilhou com os seguidores que precisou levar o filho, Rael, ao trabalho enquanto ele se recuperava de uma cirurgia nas amígdalas. O menino, de cinco anos, é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende. Saiba como está a recuperação do pequeno.

Segundo informações compartilhadas pela assessoria da atriz à Quem, Rael está bem e já voltou ao dia a dia normal. Quando anunciou a cirurgia do filho, Isis também abriu detalhes de como ele estava após o procedimento.

"Gente, eu estou muito feliz porque eu tinha parado de ficar lendo muito. Minha leitura estava muito escassa. Agora já vou para o meu terceiro livro e eu estou muito orgulhosa. Ler faz muito bem só que eu tinha parado e é como se fosse exercício físico, aliás eu tenho que levantar", iniciou ela.

"Hoje eu tirei o dia para dormir mais, mas hoje vou trabalhar, e vou levar vocês para o estúdio. Rael vai comigo. Rael passou por uma pequena cirurgia, tadinho, de amígdala. Mas agora já está bem, então fiquei com ele aqui todos esses dias dando carinho e colo", tranquilizou Isis Valverde na última quarta-feira, 21.

Isis Valverde abre o jogo sobre planos de engravidar de Marcus Buaiz

Na última sexta-feira, 23, Isis Valverde aproveitou o tempo livre durante um voo para responder algumas perguntas dos seguidores. A atriz estava acompanhada pelo filho Rael, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com André Resende.

Atualmente noiva de Marcus Buaiz, a famosa abriu o jogo sobre a vontade de ter mais filhos. "Tem muita estreia. Tenho uma estreia no início do ano, então até o meio do ano ficaria com a barriga muito grande. A gente tem que esperar. Vamos aguardando, tudo a Deus pertence", disse ela. Veja mais detalhes!