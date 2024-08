Isis Valverde abre o jogo sobre planos de engravidar de Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre planos de engravidar de Marcus Buaiz

Nesta sexta-feira, 23, Isis Valverde aproveitou o tempo livre durante um voo para responder algumas perguntas dos seguidores. A atriz estava acompanhada pelo filho Rael, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com André Resende.

Atualmente noiva de Marcus Buaiz, a famosa abriu o jogo sobre a vontade de ter mais filhos. "Tem muita estreia. Tenho uma estreia no início do ano, então até o meio do ano ficaria com a barriga muito grande. A gente tem que esperar. Vamos aguardando, tudo a Deus pertence", disse ela.

Além disso, Isis relembrou o momento em que interpretava Ritinha na novela A Força do Querer, da Rede Globo. Na trama, ela era mãe de Ruyzinho, interpretado por Lorenzo Souza. A artista concordou com uma seguidora de que Rael parece com o ator mirim.

"Logo depois engravidei do Rael. Acho que namorei tanto aquela criança que realmente lembra mesmo", disse ela.

Marcus Buaiz já foi casado com Wanessa Camargo, com quem tem os filhos João Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de nove.

Local do casamento

Fofos! Após o adiamento do casamento devido à saúde da mãe de Isis Valverde, a atriz e o empresário Marcus Buaiz já definiram o local para a cerimônia. Noivos desde dezembro de 2023, o casal está junto desde o primeiro semestre do ano passado, quando foram vistos trocando carinhos em Paris.

Segundo informações obtidas pelo Portal LeoDias, o local escolhido para oficializar o amor de Isis e Marcus é a Ville La Rochelle. Localizado na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, o sítio é procurado para a realização de eventos de luxo e simula vilas francesas.

Importante destacar que o casamento entre Buaiz e Valverde estava inicialmente agendado para o final deste ano, mas a atriz e o empresário decidiram adiar a celebração para o dia 3 de maio de 2025. De acordo com o colunista Leo Dias, a mudança ocorreu por conta do diagnóstico de câncer de mama de Rosalba Nable, mãe de Isis.