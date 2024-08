Isis Valverde revela que o filho precisou passar por cirurgia: “Fiquei com ele”

Isis Valverde revela que seu filho Rael, de apenas cinco anos, precisou passar por uma cirurgia e detalha o estado do pequeno

Nesta quarta-feira, 21, Isis Valverde revelou que seu filho, Rael, de apenas cinco anos, precisou passar por uma cirurgia para a retirada de amígdalas e detalhou o estado do pequeno após o procedimento. Em suas redes sociais, ela compartilhou que esteve ao lado dele em casa durante toda a recuperação e relatou que ele já está bem melhor.

Nos stories do Instagram, Isis revelou o procedimento de forma despretensiosa. Ela apareceu deitada na cama e explicou que estava mais offline nos últimos dias, aproveitando o tempo livre para retomar o hábito da leitura: “Gente, eu estou muito feliz porque eu tinha parado de ficar lendo muito. Minha leitura estava muito escassa”, contou.

“Agora já vou para o meu terceiro livro e eu tô muito orgulhosa. Ler faz muito bem só que eu tinha parado e é como se fosse exercício físico, aliás eu tenho que levantar”, contou. Na sequência, Isis explicou que iria levar o filho para o trabalho: “Hoje eu tirei o dia para dormir mais, mas hoje vou trabalhar e vou levar vocês para o estúdio. Rael vai comigo”, disse.

Por fim, Isis explicou que passou os últimos dias em casa apoiando o filho em sua recuperação após a cirurgia: “Rael passou por uma pequena cirurgia, tadinho, de amígdala. Mas agora já está bem, então eu fiquei com ele aqui todos esses dias dando carinho e colo”, a atriz finalizou o relato com as atualizações sobre sua vida pessoal e destacou que o pequeno já está bem.

Isis Valverde fala sobre cirurgia do filho - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Isis Valverde é mãe de Rael, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Resende. Atualmente, ela está noiva do empresário Marcus Buaiz e é madrasta de JoãoMarcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de 9. Em suas redes sociais, eles frequentemente compartilha fotos dos meninos juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Isis Valverde revela se pretende ter mais filhos:

A atriz Isis Valverde aproveitou o tempo livre durante a madrugada desta terça-feira, 23, em um voo, para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas pelo público que a acompanha, inclusive, se tem planos para aumentar a família.

Sincera, Isis contou que apesar de possuir planos, sua rotina atualmente é bastante corrida e está muito focada em sua carreira profissional. "Menina, não é que passa pela minha cabeça? Passa pela minha cabeça, mas estou com tanto projeto que agora que estou de férias não estou nem acreditando", a famosa explicou e rapidamente mudou de assunto.