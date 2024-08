Isabella Scherer compartilha diagnóstico após dar entrada em hospital

A atriz e influenciadora Isabella Scherer usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 08, para compartilhar que retornou de Paris se sentindo mal

A atriz e influenciadora Isabella Scherer usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 08, para compartilhar que retornou de Paris se sentindo mal. Em uma postagem no Instagram, ela contou que sentiu "bastante falta de ar" e precisou ir ao pronto-socorro ao chegar no Brasil.

Através dos Stories do Instagram, a dançarina postou uma foto em que aparece no Hospital e contou que foi diagnosticada com bronquite. "Gente, eu estou meio sumida porque cheguei de Paris com bastante falta de ar! Lembram que fui tomando antibiótico pro pulmão? Pois é... voltei com bronquite! Ontem eu já estava melhor e hoje estou realmente me sentindo 100% normal e sem falta de ar mais", ela começou a dizer.

E continuou: "Essa foto foi o dia que cheguei no Brasil e fui de madrugada para o PS. Não falei antes porque sei lá, queria melhorar antes de contar para vocês! Mas mandem energias boas pra mami". Mais tarde, ela completou: "Minha situação no carro vindo pra casa do aeroporto. Paris foi ótima comigo e depois me humilhou."

Isabella Scherer relata falta de ar (Reprodução/Instagram)

Isabella Scherer detalha desafios no casamento após nascimento dos filhos

A atriz e influenciadora Isabella Schererabriu o jogo sobre as mudanças em sua relação com o marido, Rodrigo Calazans, desde que se tornou mãe dos gêmeos Mel e Bento, de quase 2 anos. Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, ela contou como os filhos mudaram suas vidas.

"O tempo que era dedicado à nossa relação agora é praticamente todo voltado para nossos filhos, e a gente tenta ter um tempinho só para nós dois. Tudo muda muito, com certeza. Mas é muito legal ter um parceiro com quem me entendo super bem, a gente conversa sobre tudo, sobre a criação das crianças", iniciou.

E completou: "Claro que acaba tendo muitos desafios na relação, principalmente a falta de tempo sozinhos. Ficamos focados em ser pais, e, às vezes, esquecemos que somos um casal. Mas conseguimos criar uma rotina em que quase toda sexta-feira a gente sai para jantar. Isso mudou nossa vida".