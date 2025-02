O irmão da cantora Nana Caymmi, Danilo Caymmi, destaca as dificuldades enfrentas pelas artista, que está internada em hospital no Rio de Janeiro

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, está internada há seis meses na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e permanece sob cuidados médicos . O irmão da artista, Danilo Caymmi, atualizou o quadro de saúde da veterana e destacou as dificuldades enfrentadas por ela em trecho de entrevista concedida ao podcast MBP Bossa, divulgado nesta terça-feira, 25.

" Infelizmente nada bem. Ela está há seis meses na UTI. Ela chegou muito ruim no hospital, quase faleceu... mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas, cuidado com a obesidade, é o que a levou para essas comorbidades todas", declarou.

E revelou que Nana precisou colocar um marcapasso e que a recuperação exige paciência. "Depois, com a gordura, fica muito difícil de se recuperar de problemas na circulação. É um combo que a gente está tratando e ela vai se recuperar às minúsculas, é passo a passo", explicou.

Entenda

Nana Caymmi foi internada três vezes em 2024. A primeira aconteceu no dia 26 de julho, após ela ser atendida na emergência do hospital apresentando arritmia cardíaca.

A artista ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, quando foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva. Ela passou por uma cirurgia para implante de um marcapasso.

Após 18 dias no hospital, a cantora teve alta, mas após uma semana apresentou dores no peito e precisou realizar um cateterismo cardíaco. Nana passou por uma traqueostomia para auxiliar na respiração e, desde então, está realizando o desmame do procedimento. Nana segue sem previsão de alta.

Vale lembrar que, há oito anos, a cantora removeu um tumor cancerígeno na parte externa do estômago. Com isso, a veterana decidiu seguir um estilo de vida mais reservado e longe dos palcos.

