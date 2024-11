Filha de Fábio Jr realiza cirurgia após prótese explodir em queda

Filha de Fábio Jr, Tainá Galvão revela que passou por cirurgia para trocar as próteses de silicone após ter uma complicação de queda em pista de esqui

Filha do cantor Fábio Jr, a cantora Tainá Galvão surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia nesta semana. Ela apareceu nas redes sociais ao receber alta do hospital depois do procedimento cirúrgico e explicou o que aconteceu.

Tainá revelou que sua prótese de silicone explodiu após ela sofrer uma queda em uma pista de esqui há cerca de um ano, mas ela não sabia que isso tinha acontecido. Ela só descobrir a ruptura quando fez um exame de ressonância com outro médico e decidiu trocar as próteses. Para aproveitar que já estaria anestesiada, a artista também realizou a blefaroplastia, que é a remoção de parte da pele da pálpebra.

"Eu caí de esqui no começo do ano passado e explodiu a minha prótese de silicone, mas eu não sabia que tinha acontecido isso. Eu já estou com ela há uns 10 anos, agora eu troquei. Simplesmente deu ruptura extracapsular e eu não sabia. Quando eu caí, eu quebrei duas costelas e não sabia. O médico falou que eu não tinha quebrado, que eu podia esquiar e continuei esquiando mais três dias. Quando eu cheguei no Brasil, eu ver porque estava com dor e tinha quebrado as costelas. Fiz um raio-x da mama e o médico falou, tem uma ruptura intracapsular, não precisa se preocupar”, disse ela.

E completou: "Quando eu fui no doutor Kalil, ele falou para mim: vamos fazer uma ressonância para investigar melhor. Graças a Deus que eu fiz, porque era extracapsular e não dava para ver esteticamente, só pela ressonância. Agora eu troquei porque tinha que trocar, consegui fazer agora, graças a Deus. Além da mama, eu fiz blefaroplastia. O médico cortou essa pele que sobra, a gente vai envelhecendo. Eu tinha mais do que o normal”.

Conheça os 5 filhos de Fábio Jr

A atriz e cantora Cleo aproveitou a companhia de seus irmãos por parte de pai. Ela reuniu os cinco filhos do cantor Fábio Jr em um jantar de irmãos e registrou o momento nas redes sociais. Na imagem, ela apareceu rodeada por Fiuk, Záion, Krizia e Tainá – todos herdeiros de Fábio Jr. Saiba mais sobre quem é quem:

Cleo é a filha mais velha de Fábio Jr. Ela é fruto do relacionamento dele com a atriz Gloria Pires. Ela se tornou atriz no início da vida adulta e logo também mostrou o seu talento para a música, se lançando como cantora. Hoje em dia, ela é casada com Leandro D’Lucca.

A segunda filha do cantor é Tainá Galvão, fruto do casamento com Cristina Kartalian. Ela é cantora e é discreta nas redes sociais. Logo depois, Fábio Jr e Cristina também tiveram Krizia, que é a mais discreta dos cinco filhos do cantor. Ela é veterinária e já trabalhou com hipismo.

O quarto filho de Fábio Jr é o ator e cantor Fiuk, o Filipe Galvão. Ele também é fruto da relação com Cristina Kartalian. Ele começou a sua carreira artística com a banda Hori e logo entrou para o elenco de Malhação, da Globo. Ele já atuou em outros projetos na TV e também participou do Big Brother Brasil. Hoje em dia, ele se dedica ao drift.

O caçula de Fábio Jr é Záion Galvão, fruto do casamento com Mari Alexandre. O adolescente já está com 15 anos e leva uma vida longe dos holofotes.

Filhos de Fábio Jr - Záion, Fiuk, Cleo, Krizia e Tainá

