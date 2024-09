Fabiana Justus revela novo passo do tratamento após o câncer

Em fase de remissão da leucemia, Fabiana Justus revela qual é o plano do seu médico para o próximo mês do tratamento

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, contou uma novidade em seu tratamento contra o câncer. Ela está na fase da remissão após o transplante de medula óssea há alguns meses e contou que sua rotina está caminhando para a normalidade.

Nos stories do Instagram, a estrela disse que poderá reduzir os medicamentos em breve, de acordo com os resultados dos próximos exames, e está contente com isso.

"O planos dos próximos dias, no próximo mês, é eu fazer mais uma vez aquele exame mielograma, que eu faço e seu Deus quiser vai estar tudo zerado como estava no último. Aí, ele vai começar a desmamar do imunossupressor, que eu tomo. É justamente o remédio que deixa minha imunidade mais baixa. Eu tinha explicado para vocês que eles abaixam a imunidade depois do transplante justamente para a medula nova não estranhar o corpo que está e não atacar partes do corpo, porque a medula, queira ou não, é um sistema de defesa do corpo. E essa medula nova entra num corpo novo e fica: ‘opa, onde eu estou?’. Então eu tomo imunossupressor para não acontecer essa briga”, disse ela.

E completou: "Estou muito animada para esse momento começar a acontecer, de diminuir o imunossupressor, porque é quando eu vou começar a poder sair mais, obviamente de máscara. A vida já está começando a retomar, depois que isso acontecer vai retomar mais ainda. Estou animada com esse mês, setembro, mês do meu aniversário”.

Bastidores da surpresa de Fabiana Justus para Rafaella Justus

Após a festa de 15 anos da Rafa Justus, que rolou nesta última sexta-feira, 30, Fabiana Justus foi aos seus stories no Instagram e contou os bastidores de conversas que elas tiveram sobre o evento e de sua chegada surpresa.

Vale lembrar que Fabiana, está passando por tratamento contra leucemia mieloide aguda. A influenciadora então contou que a irmã quase desistiu de comemorar os 15 anos para fazer celebrar apenas em 2025. O motivo? Aguardar a recuperação de Fabiana.

"O momento é muito especial pra Rafa, porque é uma festa que ela sonhou muito. E, quando tudo aconteceu, no começo desse ano, a Rafa cogitou não fazer a festa, ela pensou em fazer de 16 anos. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, eu falei pra ela: 'Você jamais vai mudar a sua festa de 15 anos por minha causa'. E ela falou: 'Mas para mim não tem sentido você não estar lá'. Ela realmente pensou nessa possibilidade, ela é muito especial. Então eu estar lá hoje simboliza muito para nós duas, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz", contou.

O vídeo foi gravado antes de Fabiana ir à festa para estragar a surpresa, já que quase ninguém sabia que ela compareceria: "Eu tive que falar até para as crianças que eu não ia. As meninas me viram maquiada e não entenderam nada, eu falei, mas eu só falei que ia fazer um vídeo para elas não darem um fora, porque criança não sabe guardar segredo", brincou ela sobre os bastidores da surpresa.