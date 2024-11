Ex-BBB Letícia Santiago sofre fratura na mandíbula e passa por cirurgia

Saiba o que aconteceu com a ex-BBB Letícia Santiago, que foi internada, descobriu uma fratura na mandíbula e precisou ser operada

A ex-BBB Letícia Santiago enfrentou um momento desafiador com sua saúde na última semana e precisou ser operada. Em um depoimento no último domingo, 17, ela contou que foi internada por causa de uma infecção após sentir fortes dores nos ossos. Ela chegou a ter alta, mas foi hospitalizada novamente com o rosto inchado.

Ao passar por novos exames, a morena descobriu uma fratura na mandíbula, que aconteceu por causa de uma infecção. Com isso, ela teve que passar por uma cirurgia para corrigir a fratura.

"Boa noite , pessoal! Que saudade de todos vocês. Tive um retorno ao hospital na sexta (8), depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constatavam uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada. No sábado (9), uma tomografia constatou uma fratura da mandíbula e, depois da equipe de médicos avaliarem prós e contras diante da infecção, resolveram operar", disse ela.

E completou: "Cirurgia demorada, delicada, precisei colocar uma placa de titânio para estabilizar a fratura. Foram dias difíceis, dor, pressão arterial baixa, inchaço a ponto de não conseguir falar. Celular era a última coisa que importava, mesmo que tenham muitas pessoas queridas por aqui... no primeiro momento você só quer ficar bem. Quero contar tudo aqui com calma e em detalhes porque sei que com isso, vou trazer luz para muita gente observar os sinais e não ter que passar por tudo que eu passei...".

Saiba mais sobre o quadro de saúde dela:

Ex-BBB Letícia Santiago fez preenchimento no bumbum em 2020

Leticia Santiago, ex-participante do BBB14, se submeteu a um novo procedimento estético e realizou um preenchimento no bumbum. Em 2020, ela conversou com seus seguidores e tirou algumas dúvidas sobre sua recuperação. "Já posso sentar e, daqui a uma semana, me exercitar. Estou louca para voltar com tudo", disse ela, que garantiu que o resultado só aparece depois de dois meses.

Leticia ainda confessou que não se arrepende das plásticas. "Nunca vou me arrepender por cuidar de mim e querer o meu melhor".

Vale lembrar que a gata já tinha falado sobre o procedimento: "Essa foto é para dizer que estou feliz demais em ter feito o que queria, e que mesmo que o resultado venha só após 60 dias, já amei o de imediato. Não mudou o formato do meu bumbum, só ressaltou a beleza e deixou mais empinado, como eu sonhava [...]".