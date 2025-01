Estado de saúde do maestro João Carlos Martins é atualizado após cirurgia

Maestro João Carlos Martins segue internado em um hospital de São Paulo e os detalhes da cirurgia são revelados em novo comunicado

O maestro João Carlos Martins segue internado em um hospital de São Paulo após passar por cirurgia no último sábado, 4. Ele passou por um procedimento cirúrgico para remover a vesícula biliar e a cirurgia foi feita sem intercorrências. Agora, a equipe informou que ele tem previsão de alta para terça-feira, 7.

O maestro se recupera bem do procedimento e fez a cirurgia porque os médicos encontraram um pólipo calcificado.

"O maestro João Carlos Martins se recupera bem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a retirada da vesícula em virtude de um pólipo calcificado. O Dr. Raul Cutait entendeu que era melhor retirar a vesícula e mandar para o laboratório. João está sendo acompanhado pela equipe do Dr. Raul Cutait e do Dr. Roberto Kalil. Como ele tem um problema de coagulação (já teve embolia pulmonar duas vezes), por orientação do Dr. Cyrillo Cavalheiro, ele ainda deve ficar hospitalizado nesta segunda-feira (6), com previsão de alta para amanhã, dia 7 de janeiro. Fora isso, está tudo sob controle", informou a equipe dele.

A superação de João Carlos Martins

Em entrevista recente na Revista CARAS, o maestro João Carlos Martins falou sobre a superação em sua vida. “Tive altas montanhas e vales profundos na minha trajetória, mas o importante é você estar, aos 82 anos, com os mesmos projetos que você tinha aos 21 anos”, avalia ele, falando sobre a distonia focal, doença rara e incurável que o acompanha há décadas e que afeta os músculos das mãos.

Foi a distonia, aliás, que fez João Carlos se reinventar. Na impossibilidade de tocar seu piano, ele abraçou a regência. “São 64 anos com a distonia. Aos 30 anos, pensei em desistir. No entanto, seria falsa modéstia dizer que eu não tenho um pequeno dom de Deus. E quando você tem um pequeno dom de Deus, você tem uma missão na vida e essa missão você tem que levar até o apagar das luzes”, aponta o artista.

Hoje, após mais de 20 cirurgias e graças ao uso de luvas biônicas, o piano voltou a ser um companheiro do maestro, que se divide entre a batuta e as teclas. “O maior desafio da regência é fazer com que a orquestra tenha o som do maestro, ou seja, o maestro tem de procurar fazer com que a orquestra misture a individualidade de um músico com a personalidade de um compositor”, explica ele.