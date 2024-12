Especialista alerta para estresse pós-traumático após declaração de Viih Tube: 'Colapso'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga explica sobre o estresse pós-traumático e avalia o caso da influenciadora Viih Tube

Filho caçula de Viih Tube (24) e Eliezer (34), o pequeno Ravi, de 1 mês, recebeu alta hospitalar no sábado, 14 de dezembro. O hospital divulgou um boletim médico sobre a alta hospitalar e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite. Depois do episódio, a influenciadora digital confessou que foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica sobre o assunto.

Viih Tube chorou durante entrevista no Fantástico, da Globo, ao falar sobre a internação do filho Ravi. Nas redes sociais, a influenciadora digital declarou: "Ainda estou com muita ansiedade, o que é esperado. O Ravi está ótimo, em casa, mamando bem, mas eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, não consigo comer, ainda está bem difícil para mim. Porque eu ainda tenho muito medo de acontecer alguma coisa, estou em alerta. É mais assustador do que o normal, mas vai passar. Estou com medo de viver isso de novo. E logo vai passar", afirmou.

Segundo a psicóloga Letícia de Oliveira, toda vez que uma pessoa vivencia uma experiência traumática, é gasta muita energia e esse indivíduo fica em estado de alerta. Depois dessa situação de grande estresse, o corpo pode estafar.

"O ser humano, com uma alta frequência [de ansiedade], entra num colapso mesmo, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Que nada mais é do que uma crise de ansiedade onde a pessoa esgota tudo que ela tem de energia, de adrenalina e depois ela fica hiper vigilante, com muito receio de alguma coisa errada acontecer", avalia.

Viih contou sobre todo o medo que sentiu com a situação envolvendo a saúde do filho. Por conta disso, a influenciadora confessou que ainda sente bastante hiper vigilante, já que tem muito medo de que tudo volte a acontecer e que algo pior aconteça com o neném. Tanto que ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático e faz tratamento psicológico .

A especialista explica: "A gente fica quase que esperando que outras coisas ruins aconteçam. É um alerta do nosso cérebro, nos preparando para futuras frustrações. É comum, é bem frequente quem passou por um trauma desenvolver este transtorno de ansiedade do estresse pós-traumático".

O QUE FAZER?

A psicóloga esclarece que é comum pessoas que passaram por um grande evento de estresse desenvolverem o transtorno, mas menciona ser importante reconhecer os sintomas e buscar ajuda para lidar com essa questão.

"É importante o reconhecimento desses sintomas, a validação desse período porque é quase que um período pós-cirúrgico, de repouso, mas se, depois de algum período, isso se estender, é interessante, e até muito útil procurar assistência tanto psiquiátrica quanto psicológica", finaliza.

