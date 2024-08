Engasgo em Crianças: Pediatra dá dicas essenciais para evitar acidentes

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explicou o que pais e cuidadores podem fazer para evitar casos de engasgo em crianças

O engasgo é um dos maiores temores de pais e cuidadores quando se trata de crianças pequenas, especialmente bebês e crianças em fase de introdução alimentar. Esse problema, que ocorre quando um objeto ou alimento obstrui as vias aéreas, pode ser extremamente perigoso e requer atenção imediata. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato faz alerta para a importância de tomar medidas preventivas e saber como agir em situações de emergência.

"Precisamos estar muito atentos ao que oferecemos para nossas crianças comerem, levando em consideração a faixa etária. Desse modo, os alimentos a seguir merecem uma atenção especial, pois são os principais vilões nesse quesito: balas que sejam mais consistentes, amendoim, milho, uva, tomate cereja, castanha, nozes, entre outros", diz.

Uma das principais recomendações para prevenir engasgos é evitar oferecer alimentos considerados de risco para crianças pequenas, mas para além disso, é importante ficar atento também a objetos pequenos e que podem ser levados à boca das crianças. "Não podemos menosprezar a capacidade da criança de nos surpreender. Temos que ter atenção redobrada ao ambiente e às coisas que estão ao alcance. Crianças pequenas estão em fase de descoberta e naturalmente tendem a levar objetos à boca", explica.

Ainda segundo Miguel, uma das principais recomendações para prevenir engasgos é evitar oferecer alimentos considerados de risco para crianças pequenas. "É preciso ficar atento e não dar para as crianças brinquedos sem a indicação de idade adequada pelo INMETRO e quando for oferecer alimentos muito lisos, como tomate cereja ou a uva, é importante cortar em dois ou quatro pedaços", indica.

Saber como agir em caso de engasgo é vital. Especialistas indicam que pais e cuidadores devem estar familiarizados com as técnicas de primeiros socorros, como a manobra de Heimlich, adaptada para bebês e crianças. Esse conhecimento pode salvar vidas.

Prevenir engasgos em crianças é uma tarefa que requer atenção e cuidado constante. Com as medidas certas e o conhecimento necessário, é possível minimizar os riscos e garantir a segurança dos pequenos. "As principais medidas de prevenção para a ocorrência de engasgo são supervisionar a alimentação das crianças mais novas, mesmo após ela já ser capaz de se alimentar sozinha. Evitar brincar, distrair ou fazer a criança rir enquanto come e nem oferecer alimento enquanto correm, brincam ou quando estão deitadas", finaliza.