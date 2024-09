Dieta milagrosa de Katy Perry funciona? Médico esclarece

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Moizes Batista explica a dieta de Katy Perry, que perdeu 20 kg de forma natural após dar à luz sua filha, Daisy

Destaque no Rock in Rio, Katy Perry (39) perdeu 20 quilos de forma natural após o nascimento de sua filha, Daisy Dove (3), em 2020. Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista Moizes Batista analisa a dieta da cantora e explica quais técnicas realmente ajudam no emagrecimento.

Katy Perry passou por uma reeducação alimentar e, de acordo com o site Pink Villa, sua rotina saudável começa com um copo de água e vinagre de maçã, seguido de suco de aipo, logo pela manhã e em jejum. Ainda antes do café da manhã, ela bebe um copo de água com limão e, enfim, começa a seguir seu plano alimentar.

Batista, que é pós-graduado em nutrologia com foco em emagrecimento, explica que o vinagre de maçã realmente pode auxiliar no emagrecimento, especialmente se for o orgânico. "Ele ajuda na parte da digestão, ajuda a controlar o açúcar no sangue, na perda de apetite, na saciedade, na queima de gordura, etc. E tem muitos estudos bons comprovando esses benefícios."

Leia também: Produtor de Katy Perry surpreende ao mostrar coro para a cantora no Brasil

"O indicado é uma colher de sopa antes do almoço e antes do jantar", acrescenta ele, que também explica sobre a água com limão. "Um copo de água com gás e um shot de limão, pode substituir muitas bebidas calóricas, como refrigerantes e alguns sucos. Além de ajudar muito na hidratação e na digestão, e é uma ótima escolha para temperar alimentos, assim como o vinagre de maçã."

Além disso, o cardápio da artista conta com comidas naturais e saudáveis ao longo das refeições diárias. Katy costuma comer proteínas magras, como frango e peixe, e uma grande variedade de vegetais, frutas, nozes e sementes —tudo combinado com uma rotina de treinos e jejum.

O especialista ainda diz que o plano alimentar regular e a prática constante de exercícios foram aliados ao emagrecimento da artista. "É legal sempre pontuar isso, porque a Katy Perry fez todo um levantamento de mudança de estilo de vida."

"Inclusive, na entrevista, diz que na casa dela não tem açúcar nem glúten. Então o vinagre de maçã e a água com limão funciona, mas o resultado do emagrecimento vem de um conjunto de ações mais saudáveis", completa ele, que ainda ressalta que pessoas com problemas gástricos só devem adotar as técnicas com acompanhamento profissional.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE KATY PERRY NO INSTAGRAM: