Médica detalha procedimento feito em Gkay: ‘Envolve conjunto de técnicas’

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios conta que técnica feita em Gkay rejuvenesce uma das regiões que mais revelam sinais de envelhecimento

A atriz e influenciadora digital Gkay (32) compartilhou recentemente com seus seguidores vídeos do tratamento que fez nos Estados Unidos: a harmonização das mãos. Afinal, o que é essa técnica e para que, exatamente, ela serve? Para entender melhor este procedimento, a CARAS Brasil conversou com a dermatologista Laís Rios, que explicou que a harmonização das mãos é uma tendência dentro da estética.

“A harmonização das mãos busca rejuvenescer e embelezar uma das regiões que mais revelam sinais de envelhecimento: o dorso das mãos. Assim como ocorre com o rosto, a pele das mãos perde colágeno, gordura e elasticidade com o passar do tempo; além de ficar mais fina e com vasos e tendões mais aparentes. Esse tratamento envolve um conjunto de técnicas combinadas para restaurar o volume, melhorar a textura e a hidratação da pele, e suavizar manchas”, informa a médica.

A dermatologista explica que alguns procedimentos são mais comuns dentro dessa técnica, como os preenchimentos (em casos específicos), bioestimuladores, lasers e outros. “Os bioestimuladores de colágeno, como o ácido poli-L-láctico, são injetadas para estimular a produção natural de colágeno na região, promovendo firmeza e melhora progressiva da qualidade da pele. No caso dos bioremodeladores de textura, o foco está na melhora global da qualidade da pele. Com alta concentração de ácido hialurônico, eles são aplicados em pontos estratégicos para estimular hidratação profunda, melhorar textura, elasticidade e luminosidade da pele”, diz.

Laís ainda cita outras opções para o tratamento que Gkay fez. “O laser ou luz pulsada é indicado para tratar manchas senis (hiperpigmentações) causadas pelo sol, além de estimular o colágeno e melhorar a textura da pele. Os peelings químicos também atuam na remoção de manchas superficiais e renovação celular da pele das mãos, enquanto o skinbooster é um tipo de ácido hialurônico com baixa reticulação, usado para hidratar profundamente a pele”, ressalta.

“Ele não preenche, mas melhora muito o viço e a maciez da pele. Os preenchimentos com ácido hialurônico são os utilizados para devolver, em casos específicos de maior necessidade, o volume perdido, já que esse ácido é injetado para preencher sulcos, disfarçar vasos e tendões aparentes e deixar a pele com aspecto mais jovem e firme”, completa a especialista.

‘O RESULTADO É SURREAL’

Gkay aproveitou viagem para Los Angeles, na Califórnia, para visitar a clínica do dermatologista Simon Ourian, em Beverly Hills. Ela experimentou uma harmonização das mãos com o médico, que é famoso por ter no currículo o atendimento de celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga, Olivia Culpo e Christie Brinkley.

"Cheguei no lugar dos sonhos. Adivinha o que fiz. O procedimento mal começou (são três semanas para o resultado inicial) e já dá para ver a diferença. O segundo passo é finalizar com o coolaser, que eu também faço no rosto e o resultado é surreal. O que eu também amo na técnica dele é que ele é super rápido. O Doutor das Kardashians. Ele é sempre um amor, já estamos juntos há quase três anos", disse a famosa.

A atriz e influenciadora digital Gkay - Fotos: Reprodução/Instagram

