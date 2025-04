Psicóloga vê sinal de alerta no fim do namoro de Marcello Novaes: 'Muito suspeito'

Psicóloga Leticia de Oliveira analisa o fim do namoro de Marcello Novaes e aponta possível abuso emocional; entenda o caso

O fim do relacionamento entre Marcello Novaes e a modelo Saory Cardoso virou assunto nas redes. Mas o que teria motivado esse término? Segundo a influenciadora, a decisão do ator veio após ela realizar uma harmonização glútea. Um procedimento estético poderia mesmo abalar a relação a ponto de levá-la ao fim?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira trouxe uma nova perspectiva sobre o caso. Para ela, a justificativa é controversa e pode esconder algo mais profundo.

Mudanças estéticas podem ser motivo real para uma separação?

"A gente tem um vínculo com uma certa imagem da pessoa e que as mudanças, quando elas são drásticas, trazem uma sensação de desreconhecimento. Então, é como se aquelas pessoas que fazem harmonização e viram outra pessoa, claro, traz um certo estranhamento inicial, num primeiro momento, mas acho extremo dizer que muda a dinâmica do casal", diz a especialista.

Leticia compara essa situação a outras mudanças visuais, como cortar o cabelo ou tirar a barba: "Eu acho que, num primeiro momento, aquilo é novo, é novo tanto para a pessoa que fez quanto para a pessoa que está do lado, como uma mudança de cor de cabelo, uma loira que virou morena, ou uma pessoa que tinha barba durante muito tempo e tirou a barba. Uma sensação de estranhamento, eu acho que é esperada, mas mudar a dinâmica do casal, eu acho que é até um certo exagero."

A autoestima feminina ainda assusta?

Para a especialista, o problema pode estar no impacto da autoestima da mulher dentro da relação: "Talvez a desconexão do homem venha por insegurança mesmo, por insegurança de ver essa mulher se gostando, se cuidando, tomando decisões que a deixem confortáveis, mudanças que a priorizem e não ao parceiro."

"Acredito que está muito ligada essa dificuldade do homem de aceitar a priorização da mulher, a valorização da autoestima da mulher, e eu acho que isso acaba pegando bastante nos relacionamentos. É como se muitos homens não estivessem preparados para uma mulher que se olha, se cuida e se gosta", falou a psicóloga.

Críticas à aparência podem ser um tipo de abuso?

Segundo Leticia, as diversas críticas à aparência é considerada um abuso e é mais comum do que parece: "A mulher já tem uma autocrítica extremamente elevada, que é bem diferente da do homem. Quando a gente faz uma pesquisa e pergunta sobre homens, como eles se veem, a maior parte se gosta, se acha bonito, está satisfeita com o que tem. E as mulheres, em contrapartida, as mais belas, as mais admiradas, estão sempre insatisfeitas, querendo perder um peso, querendo mudar alguma coisa da aparência física."

Ela alerta para o impacto emocional desse tipo de crítica: "Então, a indústria de beleza, ela é muito voltada para a mulher, e a mulher é muito mais exigida com relação a isso. E pegar numa questão física de reprovação, de crítica, abala completamente a autoestima, a confiança e deixa a mulher cada vez mais insegura e mais dependente emocionalmente. Então, sim, é considerado um tipo de abuso."

O problema é o procedimento... ou algo que já existia antes?

Leticia acredita que o motivo divulgado do término pode ser apenas a ponta do iceberg: "Eu acho muito estranho um fim de relacionamento pela questão de mudança estética, a não ser que seja uma pessoa que perdeu completamente esse limite."

"Agora, falar que somente essa razão fez com que o relacionamento terminasse, eu acho muito estranho, eu acho muito, muito suspeito", declara a psicóloga.

Ela completa: "Uma pessoa que fica obcecada pela questão estética, ela vira uma pessoa... pessoa chata de conviver, ela vira uma pessoa superficial, ela vira uma pessoa fútil, e isso pode, sim, afastar um casal, mudar a dinâmica do casal. Agora, ter vaidade, fazer pontualmente um procedimento estético, eu acho que é valorização da autoestima. Então, acho que todo excesso esconde uma falta e, sim, quando a gente vê o parceiro nosso cometer excessos, isso acaba nos afastando dele."

