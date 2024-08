Como a calvície pode afetar mulheres? Médica explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf esclarece sobre alopecia, famosa calvície, em mulheres e quais seus efeitos

Ter os cabelos longos é um sonho para algumas pessoas, por isso, a calvície é uma doença bastante temida por muitos homens, mas mulheres também podem sofrer com essa condição. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica sobre a alopécia em mulheres e qual seu efeito no organismo.

Segundo a especialista, não são apenas homens que sofrem com quedas de cabelo, algumas mulheres também podem apresentar a alopecia, famosa calvície. Existem diversas causas que podem comprometer a saúde capilar, por isso elas devem ser investigadas em ambos os sexos.

"As mulheres podem ser acometidas e existem diversos tipos de alopecia, ou seja, de queda de cabelo. Uma das mais comuns é a alopecia androgenética, aquela familiar, a qual a genética conta muito. Existem outros tipos de alopecias também, como as quedas de cabelos por medicações, alteração importante hormonal, gravidez, distúrbio de tireoide, anemia, entre outras causas", avalia.

A Dra. Luciana reforça que quando mulheres são acometidas com calvície, sobretudo, quando as causas são por herança hereditária, pode ter impacto significativo na autoestima e saúde mental dessas pacientes.

"No geral, essa alopecia [androgenética] se dá mais em homens e começamos a perceber primeiramente no couro cabeludo, no topo da cabeça. Essa doença também pode acometer as mulheres, com grandes quedas e deixando marcas até mesmo psicológicas", declara.

A dermatologista menciona que homens e mulheres podem ser acometidos com alopecia e tende a ser mais agressiva em pacientes do sexo feminino: "É a mesma que causa no homem, sendo considerada a mais comum entre eles, mas, quando acomete as mulheres, menos frequente, em geral, é mais intensa".

O QUE EU DEVO FAZER?

Mesmo a calvície sendo uma doença bastante temida, a Dra. Luciana afirma que é importante uma consulta com o especialista para avaliar o caso, pois muitos motivos podem influenciar na queda de cabelo.

"Antes de fecharmos um diagnóstico de androgenética, precisamos descartar algumas alterações orgânicas que possam estar influenciando essa queda de cabelo e isso vale para homens e mulheres. Um bom exame clínico dermatológico e alguns exames laboratoriais de sangue nos guiam para o diagnóstico certeiro", finaliza.

CONFIRA ENTREVISTA RECENTE DA DERMATOLOGISTA LUCIANA MALUF À TV CARAS: