Claudia Alencar tem previsão de alta após quadro de trombose

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Claudia Alencar confirmou que atriz deve receber alta ainda no mês de julho

Claudia Alencar (74) deve receber alta na próxima terça-feira, 30. A atriz, que passou por uma cirurgia na coluna vertebral, foi internada no Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, no início de julho e superou um quadro de trombose.

A informação foi confirmada à CARAS Brasil pela assessoria da artista. De acordo com a equipe de Claudia Alencar , a médica e gerente do hospital, Priscilla Ferreira, determinou a previsão de alta nesta quarta-feira, 24. Nesta quinta, 25, a atriz passou por um dia de beleza para conceder uma entrevista no local.

Alencar foi internada pela primeira vez em 17 de dezembro, cerca de um mês após fazer uma cirurgia na coluna. A atriz recebeu o diagnóstico de infecção bacteriana grave e precisou passar por um procedimento cirúrgico na coluna, para que os especialistas pudessem identificar novas bactérias.

A artista recebeu alta hospitalar em junho deste ano, após ficar cerca de seis meses internada. Em março, ela foi encaminhada ao Hospital Placi Barra, também no Rio de Janeiro, para participar de um programa de reabilitação intensiva para a recuperação de massa muscular, coordenação motora, ganho de força e controle da dor.

Após o programa, a artista passou a conseguir realizar atividades cotidianas com independência e recebeu alta. Em meados de junho, porém, ela foi readmitida ao hospital para uma nova cirurgia de emergência na coluna, que correu bem.

À época, ela conversou com a CARAS Brasil e refletiu sobre sua jornada. "Pois é, estou aqui no hospital novamente porque, na realidade, os grandes marinheiros só se fazem em mares bravios", disse. "Estou aqui de novo, vencendo de novo essa questão da minha coluna que não deu certo da outra vez."

