Cintia Dicker revela detalhes de dieta extrema para emagrecer: ‘Só abacaxi’

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker relembra ‘loucuras’ que fez para emagrecer e revela detalhes de dietas extremas que já adotou

No último final de semana, Cintia Dicker marcou presença no Rock in Rio. Em entrevista ao Gshow durante o evento, a esposa de Pedro Scooby conversou sobre seu processo de emagrecimento após o nascimento de sua primeira filha. Embora tenha perdido peso de forma saudável, ela relembrou as dietas extremas que já seguiu no passado.

No início de sua carreira nas passarelas, Cintia contou que priorizava o emagrecimento rápido: “Naquela época, não malhava, tinha preguiça, não tinha noção de nada. Ia pesquisando dietas e para emagrecer para um trabalho, comia só abacaxi ou só proteína durante uma semana. O objetivo era emagrecer para um determinado trabalho, só que depois o peso voltava em dobro”, ela relembrou detalhes.

Atualmente, Cintia rejeita as restrições e mantém o peso com uma dieta balanceada e exercícios físicos: “Não faz sentido isso. Você não consegue levar essa dieta para a sua vida, senão morre. Eu não tinha conhecimento do corpo, da saúde, da vida. O importante é manter uma rotina saudável. Acordar cedo, fazer um exercício, comer e dormir bem. Essas loucuras não vão te levar a nada!", aconselhou.

“Esse é o meu corpo de sempre. Acho que as pessoas me viram grávida e também na foto do meu pós-parto. Engordei 35 quilos na gestação e por isso não lembravam de como eu era antes. Sempre fui assim. Voltei ao corpo que tinha antes. É genética, minha família é assim”, Cintia falou sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Aurora, sua filha com Pedro Scooby.

Vale lembrar que recentemente, Cintia rebateu críticas sobre seu peso: "Meus exames estão ótimos. Vamos parar de pensar no corpo dos outros, julgar quem está magro, quem está gordo. Isso é muito chato. Eu não deveria nem responder isso, mas tem um monte de gente perguntando quantos quilos eu tenho. Tenho 60 quilos, tá? Está tudo sob controle aqui, nada errado", ela declarou.

Cintia Dicker presenteia Luana Piovani:

Recentemente, Luana Piovani comemorou seu aniversário em uma viagem acompanhada de seus três filhos a Fernando de Noronha. Após retornar para casa, a apresentadora revelou que Cintia Dicker, madrasta das crianças, enviou alguns presentes. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou os itens que recebeu e surpreendeu ao elogiar a esposa de Pedro Scooby.