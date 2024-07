Cintia Dicker revela peso após receber críticas sobre seu corpo: 'Feliz'

Esposa de Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker perdeu a paciência e rebateu novas críticas recebidas em relação ao seu corpo

A modelo e influenciadora digital Cintia Dicker fez um sincero desabafo com o público após receber novas críticas em relação ao seu corpo. Na noite de domingo, 21, a esposa do surfista Pedro Scooby se mostrou cansada de ler mensagens de internautas que a "aconselham" a mudar o físico.

Durante um bate-papo com os seguidores em seu Instagram, Cintia se deparou com uma nova crítica a respeito de seu peso. "Mulher, procure engordar um pouco, converse com seu médico. Te admiro como madrasta", enviou uma internauta à modelo.

Cintia Dicker, por sua vez, fez questão de responder a crítica e ressaltou que está bastante saudável. "Eu queria saber até quando a gente vai continuar comentando sobre o corpo alheio. Eu não vou procurar engordar um pouco porque eu sou muito feliz assim", disparou a esposa de Scooby.

"Ganhei até uns quilos na Bahia que vou correr atrás quando eu voltar a malhar amanhã. Eu sou muito saudável. Hoje eu pedalei 34 quilômetros. E você, conseguiu fazer alguma coisa?", continuou a influenciadora. Em seguida, ela reforçou que sua saúde está boa e que não há problema algum em estar "magra demais".

"Meus exames estão ótimos. Vamos parar de pensar no corpo dos outros, julgar quem está magro, quem está gordo. Isso é muito chato. Eu não deveria nem responder isso, mas tem um monte de gente perguntando quantos quilos eu tenho. Tenho 60 quilos, tá? Está tudo sob controle aqui, nada errado. Não me perguntem mais sobre meu corpo ou me falem para engordar, porque eu não vou", concluiu.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Cintia Dicker rebate críticas em relação à sua aparência. Em junho deste ano, a modelo precisou interromper o bate-papo amigável com os seguidores para responder alguns comentários maldosos.

Através de seus stories no Instagram, Cintia abriu uma caixinha de perguntas e foi respondendo dúvidas dos fãs. Um seguidor, então, mandou: "Menina, para de colocar isso na boca, salsicha". A modelo, por sua vez, não ficou quieta e fez questão de se pronunciar a respeito dos comentários maldosos.

De forma elegante, a esposa de Pedro Scooby lamentou os ataques e frisou que nunca realizou nenhum procedimento estético para aumentar os lábios. "Voltamos aqui com esse comentário muito querido e amável. Várias vezes que faço vídeo, vem vários comentários falando da minha boca: 'Para de colocar a boca, que tá parecendo uma salsicha.' Desculpa, mas a minha boca é assim", iniciou ela.

"Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar, tá bom? A boca é assim. Aliás, ela era maior, se você colocar aí: 'Fotos Cintia Dicker novinha, Cintia Dicker 2002', vocês vão ver o tamanho da minha boca, como era gigante", completou a modelo. Em seguida, aproveitando o momento, a famosa selecionou outra crítica sobre seu corpo para responder; confira mais detalhes!