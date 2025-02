Adriane Galisteu conta detalhes do susto que levou em relação a sua saúde: ‘Não foi fácil, sofri’

Em coletiva de imprensa com a presença da CARAS Brasil, Adriane Galisteu também revela que está liberada para desfilar no Carnaval após cirurgia de emergência

Durante uma temporada na Europa no início deste mês, a apresentadora Adriane Galisteu (51) foi acometida por um problema de saúde. Já de volta ao Brasil, foi direto para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ficou internada. A famosa precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cálculo renal na uretra, após ser diagnosticada com pielonefrite, uma infecção bacteriana que afeta os rins. Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 21, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, a estrela conta com detalhes sobre o suto que levou e confessa que sentiu medo de não poder desfilar no Carnaval. “Não foi fácil, sofri”, entrega.

Pelo sétimo ano consecutivo desfilando pela Portela – dos quais quatro foram como rainha de bateria –, Adriane temeu não poder brilhar na Marquês de Sapucaí este ano. Ela se viu sem saída quando precisou dar um tempo em todos os compromissos para cuidar da saúde, faltando poucos dias para a grande festa. “A primeira coisa que me veio à cabeça – não me critiquem, não me julguem – E o Carnaval?” (risos), diz.

“Meu médico: ‘Como assim?’. Eu falei: Porque eu tenho o Carnaval. Ele: ‘A gente entende. Todo mundo tem o Carnaval, mas você tem que estar pronta’. Aí, eu falei: ‘Não dá pra gente esperar o Carnaval? A gente trata depois. Vamos esperar. Ele disse: ‘Não dá para esperar nada’. Pensei: ‘Meu Deus do céu, como é que eu volto? Meu médico disse que precisava ver como eu ia me recuperar. Não foi fácil, sofri. Pielonefrite, que eu tive”, continua.

A comunicadora ressalta que não sabia da gravidade do problema porque não sentia dor. “Também não sentia a pedra, só tinha 40 graus de febre, do nada, não sentia dor. Fiquei apavorada, primeiro porque não estava no Brasil. Cheguei no aeroporto já medicada porque procurei um médico na Itália. E o médico foi assertivo. Ele foi cuidar de mim no hotel. Ele me examinou e já sugeriu uma pielonefrite, mas falou que não podia garantir”, relata.

A apresentadora do reality show A Fazenda, da Record, conta que foi medicada com antibiótico e que o médico pediu para que ela tomasse, no mínimo, dois litros de água por dia. “Beleza. Dois dias depois, comecei a ficar boa. O antibiótico é poderoso. Não estava cem por cento, assim como ainda não estou. De vez em quando me dá uns negocinhos por causa da medicação. Terminou ontem. Estou tomando um antibiótico forte”, explica.

CATETER DUPLO J

Adriane Galisteu precisou utilizar por um período um cateter de duplo J, após passar pela cirurgia de emergência. O dispositivo estava sendo utilizado para auxiliar em sua recuperação. Hoje, feliz da vida, ela conta que já o retirou e está se sentindo muito bem. “Tirei o cateter quinta-feira. Que coisa ruim aquilo, o tal do duplo J. A gente inventa tanta coisa, a gente é tão bom em inventar coisas, que conversa é essa desse duplo J? Horroroso! Vou contar o pior, espera. É ruim mas ele resolve o problema”, diz.

“Depois você se acostuma com o duplo J (risos). Aí, você tem medo de tirar. Eu falava: Acho que vou para a avenida com o duplo J, para o meu médico. Ele: ‘Você está doida?’. Porque eu me acostumei (risos). Isso por causa do medo de tirar o duplo J. Depois que eu tirei, sofri com cólica, dor, continuei medicada. Mas graças a Deus deu tempo de eu ter zerado. Ontem, encerrei meu último antibiótico. Estou cem por cento liberada para treino, samba, tudo. Então, estou indo, com água o tempo inteiro”, fala a artista, acrescentando que retirou um cálculo renal que já estava no canal da uretra. “Fiz a cirurgia para ninguém aparecer depois na área (risos)”, finaliza Adriane, que também é rainha do camarote Allegria.

Com mais de 114 mil pessoas que já passaram pelo espaço desde a sua primeira edição, em 2016, o camarote, localizado no setor 11 da Marquês de Sapucaí, já se prepara para comemorar 10 anos de histórias. E além de Adriane Galisteu como rainha, ele traz este ano a atriz Viviane Araújo (49) e a socialite Narcisa Tamborindeguy (58). A cantora Rebecca (26) foi coroada musa do Allegria.

