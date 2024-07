A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir renovando o seu bronzeado na praia

Yasmin Brunet agitou as redes sociais nesta terça-feira, 30, ao compartilhar algumas fotos renovando seu bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a modelo e ex-participante do BBB 24 exibe seu corpão sarado ao surgir deitada na areia da praia, usando um biquíni preto. "Selvagem de coração", escreveu a loira na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Linda! Curte a praia mesmo", disse uma seguidora. "Musa demais", escreveu outra. "Perfeita como sempre", falou uma fã. "Não cansa de ser linda?", questionou mais uma.

Recentemente, Yasmin mostrou que tem muito talento para a dança. Ao dividir com os fãs momentos da sua rotina, ela publicou um vídeo de sua aula e surgiu com uma regata branca e calça, enquanto executava diversos movimentos na frente da câmera. "Já já fico boa nisso. Já estava mortinha sem força nenhuma nesse final de aula", disse a modelo.



Yasmin Brunet abre o jogo sobre vida amorosa

A modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa no programa Na Cama com Pitanda. Durante o papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse.

Em outro momento da atração, a artista falou sobre os requisitos que os pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso. "Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou. Saiba mais!