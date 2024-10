Yasmin Brunet arranca suspiros ao posar com look de crochê para dia na praia

De férias em Trancoso, a modelo Yasmin Brunet agitou as redes sociais ao exibir look de crochê icônico para aproveitar a praia; confira

Nesta terça-feira, 8, Yasmin Brunet recebeu uma chuva de elogios dos fãs ao compartilhar look escolhido para curtir a praia. A modelo e influenciadora digital está aproveitando o tempo de folga em viagem pelo Nordeste. Após passar alguns dias em Caraíva, Brunet seguiu para Trancoso, e tem compartilhado não só a rotina na Bahia, mas diversos looks icônicos.

Em novo vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, ela posou com um biquíni branco, todo feito de crochê, além de escolher mais peças feitas da mesma técnica para complementar o visual: uma saída de praia branca combinada com um top bordado com diversas conchas, além de colares nas cores dourada e azul para complementar o look praiano.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios à loira. "Quero saber de onde são esses looks maravilhosos! TODOS", disse um. "A maior sereia de terra", declarou outro. "Yasmin, você deveria morar na praia (risos). Essa skin praiana, cabelo ondulado, bronzeada, combina demais com você.", opinou mais um.

Yasmin Brunet passa perrengue em viagem e aceita carona de desconhecido

Yasmin Brunet tirou uns dias de folga para poder descansar e curtir a natureza em Caraíva, na Bahia, acompanhada por uma amiga.

Porém, a viagem já começou com perrengues. Ao chegar no local, a famosa estava repleta de malas e se recusou a usar o transporte local, que é feito com animais.

"Chegando com mil malas e sem querer ajuda dos burrinhos porque dá muita pena deles. Minha mochila estava pesando uns 20 quilos, fora as malas na areia fofa", escreveu ela em seu Instagram Stories.

Sendo assim, o jeito foi aceitar carona. "Conseguimos uma carona com um querido graças à cara de pau da Ste", disse ela, se referindo à amiga. As duas conseguiram chegar no hotel sem maiores problemas.