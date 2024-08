Tília aparece ruivíssima para novo projeto em sua carreira

A cantora Tília está com novo visual! Confira o resultado da transformação na cor do cabelo da artista

A cantora Tília está com novo visual! A estrela decidiu renovar a cor do cabelo antes de iniciar um novo projeto em sua carreira.

Nesta semana, a estrela abandonou os fios castanhos para aderir ao cabelo ruivo. A transformação foi feita em um salão de beleza e ela adorou o resultado da mudança.

"Sempre foi meu sonho ficar ruiva e, no último ano, fiquei pensando, editando fotos, testando, fiz coloração pessoal, mas ficava com receio. Hoje completo 1 ano sendo streamer na Twitch e se tem uma coisa que as lives me ensinaram é a não ter medo, tentar, se arriscar”, conta ela. “E para comemorar essa 'nova' Tília, resolvi tomar coragem e pintar o cabelo hoje! Além disso, queria chegar chegando no 'Tília Weekend' na semana que vem, que vai celebrar esse um ano de Twitch da melhor forma possível!", disse ela.

A mudança aconteceu antes do início da 4ª edição do Tília Weekend, que acontece entre os dias 19 e 21 de agosto. No projeto, ela contará com convidados em um hotel fazenda de Teresópolis e fará transmissão 24 horas na plataforma Twitch. O evento contará com shows e diversas atividades.

Confira o resultado da transformação:

Tília com o cabelo ruivo - Foto: Divulgação

Tília com o cabelo ruivo - Foto: Divulgação

Tília relembra conselho do pai

Tília está conquistando seu espaço no meio musical, e antes de ficar conhecida pelo seu trabalho, ela aprendeu lições valiosas com o pai, Dennis. Crescendo ao lado de um dos maiores nomes do funk, a artista revela ter absorvido desde cedo a importância de preservar as raízes e respeitar a história por trás do gênero, que ajudou a moldar toda sua trajetória artística.

"Desde pequena, meu pai me mostrou a importância do funk e quão importante é respeitar as raízes e a história por trás desse gênero. Por isso, entendo que carregar o DNA do funk é uma honra, mas, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade", afirmou ela para a CARAS Digital.

Então, a cantora ressaltou que Dennis é uma de suas maiores referências artísticas, e revelou que ele sempre apoio sua carreira e deu um conselho muito valioso. "Acho que um dos conselhos mais marcantes que recebi do meu pai foi sobre nunca deixar de acreditar no meu trabalho, nos meus sonhos e onde eu quero chegar com a minha música. Ele sempre me incentivou a ser verdadeira comigo mesma e com minha arte, a não ter medo de inovar, mas sem nunca perder a minha essência", finalizou.