Ticiane Pinheiro exibe sua boa forma em dia na praia

De férias em família, a apresentadora Ticiane Pinheiro compartilha fotos na praia e sua beleza impecável chama a atenção

A apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu sua beleza impecável em um novo álbum de fotos de suas férias em família na Bahia. Durante os dias de descanso, ela e o marido, o jornalista Cesar Tralli, foram para Santa Cruz Cabrália para aproveitarem os dias de verão.

Na primeira foto do álbum, a musa apareceu apenas de biquíni fininho e deixou à mostra sua boa forma. Ticiane exibiu a barriga sarada e as curvas deslumbrantes. Nas outras imagens, ela mostrou momentos de diversão com a família e os amigos.

“Pelo olhar dele. Férias em família num lugar que amamos”, disse ela. Ticiane está de férias do programa Hoje Em Dia, da Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

A festa de réveillon de Ticiane Pinheiro

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram a virada do ano na Península do Maraú, na Bahia. Em sua rede social, os jornalistas postaram registros do momento especial ao lado da filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Enquanto a herdeira mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos passou o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus, a famosa viajou para comemorar o Revéillon com o marido e a caçula na praia. Após alguns dias longe deles, por conta do trabalho, a loira os encontrou e passou a data com eles.

"Um Ano Novo Cheio de Amor. É o que mais desejo a você. Deus abençoe sua vida, seus propósitos, sua família e seus amigos queridos. Abrace e beije quem você ama. Cuide muito bem de você. Olhe para o próximo com empatia e compaixão", disse o apresentador do Jornal Hoje.

"Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo", disse Ticiane Pinheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

