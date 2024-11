Ticiane Pinheiro encanta ao posar à beira da piscina com a mãe, Helô Pinheiro

Ticiane Pinheiro e Helô Pinheiro encantam ao compartilhar cliques à beira da piscina de fazenda no interior de São Paulo

No último sábado, 2, Ticiane Pinheiro curtiu um dia de folga na fazenda da família em Morungaba, no interior de São Paulo. Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que estava muito bem acompanhada e aproveitou para renovar o bronzeado à beira da piscina com sua mãe, a empresária e modelo Helô Pinheiro.

Em seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou alguns cliques ao lado da família. Na capa do álbum, a apresentadora do ‘Hoje em Dia', da Record, aparece ao lado da mãe, a eterna ‘Garota de Ipanema', e da sobrinha, Bruna Pinheiro, que é apelidada carinhosamente de Bubby. No registro, as três herdeiras aparecem esbanjando beleza próximo a piscina.

Na sequência, a jornalista dividiu mais um clique brincando com os cachorrinhos da fazenda. Na legenda, ela celebrou as três gerações de sua família e claro, recebeu muitos elogios nos comentários: “Mulher, que corpo é esse? Você continua maravilhosa, o tempo não passa pra vocês”, disse uma seguidora. “Gerações de mulheres lindas”, disse outro.

Vale destacar que, embora não tenha aparecido nas fotos, Ticiane está aproveitando a folguinha na fazenda ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli. Juntos há 10 anos, o casal é pai da pequena Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos. Além da menina, a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do antigo casamento com Roberto Justus.

Inclusive, Ticiane se encontrou com Márcia Sensitiva em um evento recentemente e aproveitou a oportunidade para perguntar sobre seu futuro com Tralli. Após compartilhar seus planos de aumentar a família, a apresentadora questionou a sensitiva sobre a possibilidade de uma nova gravidez e ficou surpresa ao descobrir que pode ser mãe de um menino em breve.

Ticiane Pinheiro beija a barriguinha de Sabrina Sato:

Na última terça-feira, 29, Sabrina Sato recebeu inúmeros famosos em um luxuoso hotel de São Paulo para prestigiar o evento da revista Forbes Life Fashion, em que ela é capa ao lado do noivo Nicolas Prattes. Ticiane Pinheiro também marcou presença no evento e fez questão de posar para fotos ao lado de Sabrina, até mesmo deu um beijinho na barriga da amiga.

