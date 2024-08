Thaila Ayala chama atenção ao exibir corpão sarado em dia de praia com a família

A atriz Thaila Ayala ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o passeio que fez com o marido e os dois filhos

Thaila Ayala chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao compartilhar algumas fotos curtindo o dia na praia ao lado do marido, o ator Renato Góes, e dos dois filhos, Francisco e Tereza.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz ostenta seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni preto enquanto se diverte com a família na areia e no mar. "Que lugar incrível", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a beleza da famosa. "Sério mesmo que saíram 2 bebês desse abdômen?", questionou uma seguidora. "E esse tanquinho da mamãe", observou outra. "Família linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Thaila e Renato estão no ar na novela 'Família É Tudo', da TV Globo. Na trama das sete, eles interpretam os personagens Elisa e Tom.

Confira:

Thaila Ayala brinca recordar barrigão de grávida

A atriz Thaila Ayala assustou os seguidores ao surgir grávida e dizendo que seu terceiro filho com Renato Góes estava vindo aí. Aproveitando o clima de tbt da rede social, ela relembrou cliques de ensaio de quando estava esperando o primogênito Francisco e a caçula Tereza.

Em meio à natureza, a famosa apareceu deslumbrante mostrando seu barrigão. A artista, que está no ar na novela das sete, ainda falou para os fãs tentarem adivinhar de qual gestação era cada clique. Thaila então comentou sobre não sentir falta da gravidez por ter passado muito mal.

"Vem aí, mentirinhaaaa Hahahahahah Gente quando nessa vida eu pensei que sentiria SAUDADES da barriga, eu falava "IMPOSSÍVEL" uma vez que eu passei mal TODOS os dias das minhas gestações e MUITO. Mas sim, cá estou eu morrendo de saudade do barrigão! Ai ai ai. Detalhe, tem barriguinha do Chico e da Tete aí, será que vocês conseguem diferenciar?", disse ela. Confira!