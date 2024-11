Solange Couto esbanja beleza em clique à beira da piscina: 'Belíssima'

A atriz Solange Couto ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto aproveitando o dia ensolado

Solange Couto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar um clique em que aparece esbanjando toda sua beleza natural.

Aproveitando o dia de TBT, a atriz publicou no feed do Instagram um clique que aparece usando um biquíni vermelho, enquanto curte o dia ensolarado à beira de uma piscina. "Uma mulher de biquininho vermelho com o dia ensolarado não quer problema com ninguém, né? Rs. Então esse é meu #tbt de hoje. Tá ruim?", quis saber a artista.

Os internautas elogiaram Solange nos comentários. "Maravilhosa, linda demais", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Arrasou", falou uma fã. "Minhas definições de diva foram atualizadas", confessou mais uma.

Vale lembrar que Solange Couto voltou às novelas após seis anos longe da TV. Ela está no ar em 'Garota do Momento', trama das seis da Globo, interpretando a personagem Carmen. Em entrevista CARAS Brasil, a atriz falou sobre o novo trabalho. "A Carmen está sendo um grande presente, estou muito feliz e fiquei fascinada quando me sugeriram. Ela está trazendo esse resgate, de poder mostrar minha arte de outro jeito, que boa parte do público não conhece", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Solange Couto compartilha momento especial com o filho

A atriz Solange Couto está aproveitando momentos especiais com seu filho mais novo, Benjamin, de 12 anos, durante uma viagem a Bariloche, na Argentina. A artista compartilhou com seus seguidores no Instagram algumas fotos da experiência, incluindo uma imagem em que aparece sorridente ao lado do herdeiro, com a neve ao fundo.

"Realizada! Como é bom realizar sonhos, como é bom especial poder viver esses momentos lindos e bem acompanhada, com meu filho caçula. Era um sonho o Benjamin ver a neve, era meu sonho poder realizar isso. Sou grata, obrigada Deus!", escreveu ela na legenda. Veja as fotos!

