Sasha Meneghel exibe corpo sarado em cliques na praia: 'Beleza surreal'

A modelo e empresária Sasha Meneghel ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos na praia

Sasha Meneghel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 19, a compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em meio a um cenário paradisíaco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a modelo e empresária ostenta seu corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto aproveita o dia em uma praia. Nos registros, a filha de Xuxa Meneghel aparece fazendo pose na areia e também no mar.

Os internautas encheram o post de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Lindona. A musa do verão", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã. "Sua beleza é surreal!", afirmou mais uma.

No começo do mês, João Lucas, marido de Sasha, compartilhou fotos de sua viagem de férias com a amada e alguns amigos. O casal viajou para São Miguel dos Milagres, Alagoas, ao lado de Bruna Marquezine e João Guilherme e o cantor mostrou um passeio que eles fizeram juntos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha desabafa sobre a fama

A modelo e empresária Sasha Meneghel desabafou sobre o peso da fama de ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir. Em uma entrevista no programa Sábia Ignorância, do GNT, ela foi questionada sobre o que mais pesava em sua vida e ela desabafou sobre crescer sob os holofotes e sua atitude de fugir da mídia.

"Quando criança, essa pressão desde que 'o que ela vai ser quando crescer', pequenas pressões e pequenos questionamentos, eu não sabia lidar. Por isso que por muitos anos eu fugi da fama, tentei fugir desse lado, não sabia trabalhar com a minha imagem", contou.

Ela também falou sobre o desejo de ser mãe. "Sempre foi o sonho da minha vida ser mãe e por mais que me digam 'você quer gerar uma vida nesse mundo que hoje existe?'. Ao mesmo tempo que acho complicado, a gente aprende tanto com criança. Com a simplicidade, com amor genuíno, com a curiosidade, por exemplo. Também existe um desejo de fazer mais por conta daqueles que você mais ama", afirmou.

