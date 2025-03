Rico Melquiades teve a pele descolada do rosto em procedimento. Saiba qual

O ex-A Fazenda Rico Melquiades choca ao revelar detalhe de procedimento estético após mudança na aparência: ‘Parecia um chiclete'

O ex-A Fazenda e influencer Rico Melquiades surpreendeu ao revelar detalhes de um dos procedimentos estéticos que fez nos últimos tempos. O astro passou por uma série de cirurgias plásticas e preenchimentos para redefinir sua aparência. Agora, ele chocou ao contar que teve a pele do rosto descolada em um dos tratamentos contra a flacidez.

Rico fez lifting facial e detalhou o tratamento. "Quem me via pessoalmente, conseguia ver. Tenho 32 anos, mas tinha pele igual a de gente idosa. Fiz esse lifting para tirar toda a flacidez da pele. A doutora descolou a pele do seu rosto todinho, depois ela puxou lá para trás da orelha e costurou. Minha pele estava toda enrugadinha. Tenho cicatrizes de acne, mas tinha flacidez. Se puxasse minha pele, parecia um chiclete", disse ele na Quem.

Inclusive, ele contou que também mexeu na pele para modificar os olhos. "No mesmo dia, eu também fiz uma cirurgia na qual arranquei uma parte do meu couro de cima da sobrancelha e consegui levantar ela, assim, levantou meu olhar também. Meu olhar era muito caído", declarou.

Além disso, Melquiades revelou que fez preenchimento com PMMA, que é uma substância com alerta da Anvisa para seus riscos. "Treino muito, faço dieta, uso hormônios, porém eu nunca consegui um corpo legal, um corpo que eu gostasse. Eu fiz uso de PMMA em toda região superior, que foi ombro, tríceps, bíceps, no peito, no trapézio. É um assunto muito polêmico, mas eu não me importo", declarou.

Leia também: Rico Melquiades exibe antes e depois de procedimento estético no corpo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rico 🔥 (@ricoof)

Rico Melquiades relembra A Fazenda

Já tem quase três anos que o humorista Rico Melquiades levou o grande prêmio do reality A Fazenda 13, apesar de tanto tempo ter passado, ele segue como um dos campeões mais marcantes do programa. Em entrevista à TV CARAS, o influenciador revela qual estratégia adotou para levar o prêmio: "Nunca fui na intenção de ganhar, porque na minha cabeça eu não iria ganhar. Eu sou um perfil para sair cancelado do programa. Eu falei: 'Vou sair cancelado' [...] vou tentar me esquivar, ser amigo de todo mundo para tentar ficar pelo menos um mês", revela.

"Parece que foi ontem, as pessoas me param. Isso é muito gratificante, em saber que eu tenho esse carinho até hoje. Essa minha Fazenda foi em um ano certo, um elenco certo, que me proporcionou tudo que eu estou vivendo hoje. Eu acho que se fosse em um ano depois, eu não estar como estou hoje".