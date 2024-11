Nicolas Prattes explica por que mudou o visual: 'Insustentável'

O ator Nicolas Prattes está de visual novo! Ele, que interpreta Rudá em Mania de Você, cortou o cabelo para marcar uma nova fase de seu personagem

O ator Nicolas Prattes está de visual novo! Ele, que interpreta Rudá em Mania de Você, novela exibida na faixa das 21h da Globo, cortou o cabelo para marcar uma nova fase de seu personagem, que muda a aparência com o objetivo de despistar a polícia e Mavi (Chay Suede), seu maior rival.

Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, o ator falou sobre a mudança. "Fica insustentável ele continuar com esse cabelo, porque o Mavi (Chay Suede) tem câmeras por todo lado. A gente estava querendo fazer desde que o Rudá voltou de Portugal, mas não dava, por questões de continuidade", explicou.

Segundo o ator, foi necessário realizar algumas alterações no cronograma do folhetim. "Teve um dia em que gravei 28 sequências com o cabelo antigo. Geralmente, gravaria em seis dias, mais ou menos. Antecipamos as cenas e concentramos num dia para eu mexer no cabelo depois", detalhou.

As cenas do ator com o cabelo diferente devem ir ao ar a partir da próxima segunda-feira, 25. Ainda esta semana, Rudá reencontra Viola (Gabz). E os dois se unem contra Mavi com o objetivo de acabar de vez ocom o rival.

Sogra de Nicolas Prattes reage ao ver o novo visual dele

Nesta quinta-feira, 21, o rapaz mostrou as primeiras fotos do seu novo corte de cabelo nas redes sociais e foi muito elogiado. Inclusive, a sogra dele, Kika Sato, fez questão de falar sobre a mudança do genro. “Adorei esse cabelo! Fica com cara de bom moço [risos]”, disse ela.

Além dela, Sabrina Sato, que é a noiva dele, também reagiu nos comentários. “Meu gato está mais gato”, comentou ela. A mãe de Nicolas, Giselle Prattes, escreveu: “Esse menino que saiu de dentro da minha barriga é lindo demais hein”.

Leia também: Nicolas Prattes publica foto com Sabrina Sato e se declara para amada