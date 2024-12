Marido de Gretchen choca internautas ao exibir antes e depois de procedimentos no rosto

Mudanças! Nas redes sociais, o marido de Gretchen, Esdras de Souza, impressionou os seguidores ao comparar antes e depois de procedimentos estéticos

Nesta quinta-feira, 5, Esdras de Souza, marido de Gretchen, surpreendeu seus seguidores no Instagram ao mostrar o resultado de procedimentos estéticos realizados no rosto. Nos Stories, o músico compartilhou uma montagem com uma foto antiga e outra atual lado a lado, pedindo a opinião dos internautas sobre a transformação.

"O que acham do antes e depois?", questionou Esdras, destacando sua aparência mais rejuvenescida, com o rosto livre de rugas e com mais cabelo após o transplante.

Na sequência, ele exibiu as reações dos fãs ao ver a mudança. "O antes era você real, sem procedimento, mas o depois é maravilhoso", elogiou uma seguidora. "Ficou top", escreveu outra. "Ficou muito melhor", opinou mais uma.

Confira:

Esdras e Gretchen se casaram no dia do aniversário dele

Gretchen usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Em setembro, a cantora completou quatro anos de casada com o músico Esdras Souza e fez questão de se declarar para o amado.

No feed do Instagram, a famosa recordou algumas fotos do dia em que eles oficializaram a união e falou sobre a escolha da data. O casamento aconteceu no mesmo dia em que Esdras faz aniversário. "Há 4 anos atrás você @esdrasdesouza completava 48 anos. E eu escolhi esse dia do seu nascimento pra que fosse a data do nosso casamento. Assim sempre iríamos comemorar juntos nosso encontro de almas gêmeas", contou.

Em seguida, Gretchen parabenizou o marido pelo aniversário. "Parabéns e felicidades pelo seu aniversário meu amor. Mas muito obrigada por me fazer a mulher mais feliz e realizada desse mundo. São 4 anos de paz, amor, harmonia e união sólida. Amo você pra sempre", acrescentou. "Você é meu tudo. @esdrasdesouza Meu mundo. Meu sorriso é seu. Meus dias são felizes e únicos por sua causa. Feliz 4 anos", declarou ela em outro post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)