Mariana Ximenes surge deslumbrante com maiô em dia ensolarado

Arrasou! Esbanjando beleza, a atriz Mariana Ximenes abriu um novo álbum de fotos de momentos especiais: 'Dias felizes'

A atriz Mariana Ximenes impressionou os seguidores ao dividir momentos especiais vividos no último fim de semana. Em seu Instagram oficial, a artista abriu o álbum de fotos dos dias de descanso e dividiu com o público imagens inéditas registradas ao lado de familiares e amigos.

Aproveitando merecidamente a folga, Mariana curtiu um dia ensolarado durante um passeio nas águas. Usando um maiô preto básico e elegante, a famosa esbanjou beleza e colecionou diversos elogios de admiradores nos comentários.

Além da foto renovando o bronzeado, a atriz também mostrou um momento de diversão ao lado da sobrinha, filha de seu irmão, Rafael Ximenes. No registro, as duas aparecem brincando em uma praça. Enquanto Mariana escolheu o patinete para brincar, a pequena posou com sua bicicleta colorida.

Fotos de passeios e do momento de treino na academia também foram compartilhados pela famosa. "Um dump de dias felizes", escreveu Mariana Ximenes na legenda. Encantados com os registros especiais, internautas fizeram questão de deixar comentários carinhosos à atriz.

"Uauuu! Maravilhosona!", declarou uma seguidora. "Como é linda! Adorei o carrossel de fotos", disse outra. "Sempre muito linda, elegante e deslumbrante", destacou uma terceira. "Te amo", comentou Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

Confira as fotos arrastando para o lado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes fala sobre congelamento de óvulos

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes revelou que decidiu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Atualmente com 43 anos, a artista falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível.

De acordo com Mariana, ela adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos. "Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz em participação a um evento promovido pela revista Marie Claire, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

"Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Além de sua vida pessoal, Mariana Ximenes também comentou sobre a pressão social que sofre para manter sua aparência sempre jovem; confira detalhes!