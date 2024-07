Lívia Andrade surpreende ao apostar em novo corte de cabelo: 'Clareou'

Após horas em salão, Lívia Andrade surpreende ao surgir com novo visual; apresentadora ousou no corte de cabelo e na cor também

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao mudar o visual e exibir o resultado em um vídeo em sua rede social. Nesta quarta-feira, 17, a famosa mostrou um pouco de como foi a transformação na cadeira do cabeleireiro e impressionou com o resultado.

Sem mudar muito do que já está acostumada na cor, a artista então optou por clarear ainda mais os fios. O toque ousado ficou para o novo corte de cabelo. Lívia Andrade deixou o profissional até fazer uma franja em suas madeixas.

"Clareouuuuuuuu com o Rey", disse a integrante do Domingão Com o Huck na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram com a novidade. "A franja deu todo um charme, linda", admiraram. "Ficou mais linda ainda", aprovaram.

Ainda nas últimas semanas, a musa chamou a atenção ao exibir a situação atual de seu corpo. Em uma cachoeira, a global fez fotos usando biquíni e arrancou elogios dos seguidores. Após uma festa luxuosa no Rio de Janeiro com tema de Abduzidos e que chegou a custar cerca de R$ 200 mil, ela comemorou seu aniversário com um evento mais clássico em rosa na Serra Catarinense.

