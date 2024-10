Jojo Todynho dá um show ao sambar com vestido justíssimo: ‘Melhor fase’

Jojo Todynho chama atenção ao compartilhar vídeo sambando com vestido justinho no maior estilo ‘embalado a vácuo’; confira

Na noite da última terça-feira, 1°, Jojo Todynho se produziu para celebrar o aniversário de uma de suas melhores amigas em um evento no Rio de Janeiro. Durante a comemoração, que contou com um show ao vivo, a artista roubou a cena ao se jogar no samba. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do momento e acumulou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, Jojo apostou em uma peruca preta de cabelo bem curtinho e escolheu um vestido justíssimo no maior estilo “embalado a vácuo”, na cor roxa, com um decote profundo e mangas ombro a ombro, além de alguns detalhes que ressaltassem sua cintura. Para completar a produção, ela optou por joias discretas e um salto alto.

Durante o evento, Jordana provou que não se intimidou pelo modelo e sambou bastante, demonstrando carisma e principalmente confiança. Na legenda, a estudante de direito compartilhou a letra de um samba: “Ela chega sem olhar pro lado, todo o chão é pouco. Padre Miguel ao centro da cidade me deixando louco. Bronzeada, linda e perfumada”, iniciou.

“Eu disfarço, fecho os olhos mas estou pensando nela. Que preta é essa?! Que preta é essa?! Que preta é essaaaaaaaaa? Ela é a mais bela mulata passista da mocidade, hoje a noite eu vou pro sambar ver essa beldade”, Jojo compartilhou a canção e mostrou que se identifica com a letra do samba do cantor Deco Ferreira: "Sou fã", ela completou.

Nos comentários, a cantora recebeu muitos elogios pela beleza, samba no pé e também pela postura: “Jojo está na sua melhor fase”, disse uma seguidora. "Uma mulher feliz não quer guerra com ninguém. Amo! Quebra!”, escreveu mais uma. “Quem segura ela? Ninguém”, afirmo outra. “Momento rainha de bateria dela”, escreveu outra.

Vale lembrar que esta é uma das primeiras aparições de Jojo Todynho desde que passou por uma lipoaspiração, uma abdominoplastia e uma redução das mamas, além de ter implantado um novo silicone há alguns meses. A cantora decidiu passar pelas mudanças parar ter mais definição e esculpir o corpo depois de sua cirurgia bariátrica e emagrecimento intenso.

Jojo Todynho está de namorado novo:

Recentemene, a influenciadora digital e cantora Jojo Todynho revelou que está namorando! A novidade foi compartilhada com o público através das redes sociais no domingo, 29, quando a artista publicou a primeira foto ao lado do companheiro. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Jojo revelou que está comprometida com Kleber Bulhões.

Ela contou que conheceu o empresário há cerca de três anos, quando deram 'match' em um aplicativo. Mas afinal, quem é Kleber Bulhões? O novo namorado da famosa é empresário e reside em Los Angeles, nos Estados Unidos. Atualmente com um perfil privado no Instagram, ele soma quase 30 mil seguidores na rede social; saiba mais sobre o casal!