Quem é o novo namorado de Jojo Todynho? Conheça Kleber Bulhões

Novo amor! Jojo Todynho compartilhou a primeira foto ao lado do namorado, Kleber Bulhões; conheça o eleito da cantora

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho está namorando! A novidade foi compartilhada com o público através das redes sociais no domingo, 29, quando a artista publicou a primeira foto ao lado do companheiro.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Jojo revelou que está comprometida com Kleber Bulhões. Ela contou que conheceu o empresário há cerca de três anos, quando deram 'match' em um aplicativo.

Os dois, no entanto, acabaram perdendo o contato e se reencontraram recentemente. Jojo Todynho, que posou com o amado em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos, ainda revelou que o pedido de namoro aconteceu há poucos dias.

Mas afinal, quem é Kleber Bulhões? O novo namorado da famosa é empresário e reside em Los Angeles, nos Estados Unidos. Atualmente com um perfil privado no Instagram, ele soma quase 30 mil seguidores na rede social.

Em sua biografia, Kleber informa que é faixa marrom em jiu-jitsu. Vale lembrar que Jojo Todynho ainda não deu mais detalhes sobre a relação com o rapaz. Seu último relacionamento público foi com Renato Santiago e chegou ao fim no início deste ano.

Jojo Todynho exibe a cintura fininha após cirurgias plásticas

Recentemente, a cantora Jojo Todynho impressionou os seus seguidores ao mostrar sua nova silhueta após passar por cirurgias plásticas. A musa apareceu apenas de biquíni no estilo fio-dental ao posar na piscina de um hotel em Los Angeles, Estados Unidos.

A beldade deixou à mostra sua cintura fininha e as curvas impecáveis ao caprichar nas poses. “Ela é uma deusa aquariana. Ela é simultaneamente mel e fel”, disse ela na legenda.

Recentemente, Jojo passou por duas cirurgias plásticas. Ela fez a abdominoplastia com lipoaspiração para remover o excesso de pele do abdômen após emagrecer. E ela também realizou uma cirurgia nos seios para colocar prótese.